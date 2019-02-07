ГЛОТОК ЗДОРОВЬЯ В ЧАШКЕ КАКАО

Тоже лекарство

Какао повышает настроение, придает сил. Считается, что этот напиток полезнее, чем чай или кофе.

* В какао содержится тонизирующее вещество теобромин, поэтому этот напиток бодрит, повышает работоспособность и положительно влияет на нервную систему.

* Какао – очень калорийный продукт, после чашки этого напитка голод не чувствуется часа два. Поэтому его лучше пить по утрам.

* В какао много полезных веществ, которые нормализуют уровень холестерина в крови.

* Плохо спите по ночам? Выпейте перед сном чашку какао, и сон будет крепким и спокойным.

* Какао полезно при бронхиальной астме, а также худым людям, так как нормализует вес.

* Напиток снижает артериальное давление и очень полезен для пожилых людей.

* Длительный прием какао приносит пользу не только организму, но и внешности, улучшая цвет лица и состояние кожи.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы