ЧИСТКА ЗУБОВ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ НА 6 ЛЕТ

Ученым из США удалось выяснить, как регулярная чистка зубов влияет на организм. Было доказано, что это важное для гигиены занятие сказывается не только на состоянии самих зубов и полости рта человека, но и, в общем, на его здоровье и даже продолжительности жизни.

Все дело в бактериях, образующих камень на зубах, они засоряют кровеносную систему, а это в свою очередь влияет на работу сердца. Таким образом, недостаточная гигиена полости рта может подорвать общее состояние здоровья организма, укорачивая жизнь человека и вызывая некоторые хронические заболевания.

Данные статистики говорят о том, что люди, которые регулярно дважды в день чистят зубы и беспокоятся о состоянии полости рта, живут на шесть лет дольше тех, кто может забыть о чистке зубов на какое-то время.

Ученые также говорят, что при чистке зубов важно помнить о деснах и языке, которые также нуждаются в гигиене.

Также этот процесс поможет избавиться от засорения сосудов и сможет сделать работу кровеносной системы более стабильной.

А гигиена языка сказывается на работе ЖКТ человека, нормализуя ее, позволяя справиться с целым комплексом возможных проблем.

Отмечается, что у тех, кто не чистит язык, может притупиться работа вкусовых рецептов, что приводит к тому, что человек ест больше еды и набирает лишний вес. Чистить язык нужно чайной ложкой или скребком, но только не щеткой для зубов, поскольку это может повредить слизистую оболочку языка.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы