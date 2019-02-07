ЧАЙНЫЕ ВОИНЫ

Чай. Без него невозможно представить нашу жизнь. А ведь историю этого любимого миллионами напитка неотступно сопровождали самые разнообразные захватывающие и трагические события. О некоторых из них мы сегодня расскажем.

Согласно древней китайской легенде, император Шень-нун – «божественный земледелец» – впервые обнаружил, какой потрясающий эффект производят сваренные в кипятке листья дерева «те». Он же научил своих подданных готовить напиток, который позже завоевал мир. Традиция употребления чайного листа начала развиваться в Китае, как предполагают современные исследователи, еще около 2700 года до нашей эры и даже немного раньше. Во всяком случае, с этого времени разные племена, населяющие территорию Срединного царства (Китая), варили, заваривали, пили и даже ели чай. Венцом развития чайной традиции и эталоном на века стала так называемая сунская чайная церемония (X век), когда чайный лист стали растирать в пыль, заливать кипятком и взбивать бамбуковым венчиком. Такой способ приготовления чая и сопровождавшие его ритуалы были сохранены в Японии, а на родине чая традиция трагически оборвалась.

Ровно 70 лет – с 1209 по 1279 год – Чингисхан, а затем Угэдэй и Хубилай завоевывали Китай, медленно, но упорно поглощая составлявшие его царства. В ходе этого завоевания древняя цивилизация Срединной равнины была почти полностью уничтожена. Погибли бесценные памятники культуры и истории, ушли в прошлое многообразные, сложные и яркие традиции, в том числе была почти утрачена культура потребления чая. Монголы видели мало прока в земледелии, да и крестьян они почти всех вырезали. Так что выращивать чай стало просто некому. Но 100 лет спустя китайцы во главе с новой династией Мин свергли монголов, вернули утраченное достояние и стали вновь с наслаждением пить чай. Правда, совершенно другой – они заваривали цельные чайные листья, настаивая их в горячей воде. Так же, как и почти везде сейчас в мире. Из Китая новая чайная традиция перекочевала во Вьетнам, Корею и даже в Европу, куда первые чайные листья стали привозить еще францисканские проповедники, довольно безуспешно пытавшиеся насадить христианство среди подданных богдыхана (так в русских грамотах XVI-XVIII веков называли китайских императоров династии Мин (1368-1644). Но главный прорыв в истории чая, послуживший началом большой беды, случился в XVII веке, когда голландским купцам было позволено торговать с Поднебесной.

Первыми вывозить чай из Китая стали голландцы. Поначалу его везде воспринимали как лекарство, и продажам не вполне удавалось окупить даже расходы на транспортировку. Но однажды чаем заинтересовался сам «король-солнце». Впервые узнав о напитке еще при жизни отца, Людовик XIV был вдохновлен лечебными свойствами чая. В частности, его уверяли, что чай благотворно влияет на излечение подагры и может защитить от угрозы апоплексического удара.

В Европе чай приживался тяжело. Кофе и какао, попавшие на континент раньше, уверенно завоевали признание у европейцев. Поэтому голландские торговцы, продвигавшие новый товар на рынок, наверное, впервые в истории организовали целую рекламную кампанию, чтобы привлечь покупателей. В центре пиар-акции оказался некий Корнелиус Деккер, известный в Нидерландах врач, который немало времени посвятил популяризации этого напитка, написал множество статей и даже монографий, посвященных чаю. По его мнению, это была просто панацея! «Чай может помочь человеку, истощенному и одной ногой стоящему в могиле, он придаст ему силу и даст новую жизнь», – убежденно писал Деккер.

Первые попытки наладить производство чая вне Китая, например во Французской Гвиане, провалились. Но британцы нашли более подходящую территорию. Как раз в это время на Цейлоне погибли плантации кофе, и вместо них решили посадить чай. Эксперимент удался. Другие плантации появились на севере и северо-востоке Индии, в Ассаме и Дарджилинге и даже в Африке, хотя там вырастить хороший чай удалось только в Кении. В любом случае, несмотря на опиумные войны, мировой чайный рынок не пострадал: к 1887 году экспорт чая с новых плантаций оказался выше, чем с родины этого напитка.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы