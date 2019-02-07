ЗАГАДКИ ДЕЛА БЛЮХЕРА

Герой Гражданской войны готовил государственный переворот?

80 лет назад, 22 октября 1938 года, на черноморской даче маршала Клима Ворошилова был арестован отдыхавший там с семьей маршал Советского Союза Василий Блюхер. Биография кавалера ордена боевого Красного Знамени №1 столь же загадочна, как и причины его ареста и обстоятельства смерти, наступившей во внутренней тюрьме НКВД 9 ноября 1938 года. Даже спустя 80 лет со дня его смерти события 1938 года далеко не очевидны...

К 1938 году в ряде стран мира власть брали военные, путем военных переворотов (Япония, Китай), в результате гражданской войны (Испания) либо формально по итогам выборов, но под контролем армии (Латвия, Финляндия, Польша, Венгрия). Гитлер и Муссолини не были кадровыми генералами, но фактически являлись ставленниками вооруженных сил. И можно не сомневаться, что и советские военачальники подумывали, и не раз, как бы подальше задвинуть товарища Сталина и вместо него поставить кого-то более сговорчивого. И причина ареста маршалов – Тухачевского, Блюхера, Егорова – именно в этом, о чем свидетельствуют и архивы.

К августу 1946 года о пропавшем маршале Василии Блюхере в СССР подзабыли. И вдруг на допросе 22 августа арестованный лидер белого казачества, атаман Григорий Семенов стал вспоминать о событиях почти 10-летней давности и о Блюхере: «Летом 1937 года ко мне в Дайрен приезжал из СССР с поручением от маршала Блюхера некий Соколов, назвавший себя лейтенантом Амурской военной флотилии. Он прямо заявил, что прибыл по поручению штаба маршала Блюхера и предупредил, что в СССР в ближайшее время произойдут крупные события. Ожидается «дворцовый переворот», в результате которого власть перейдет военным с Блюхером во главе. Подчеркнул, что участникам заговора опасно медлить, «иначе с маршалов полетят головы». Соколову было поручено через меня выяснить, как японцы отнесутся к перевороту и не воспользуются ли они происходящим для того, чтобы захватить советский Дальний Восток... Выбор на Соколова пал потому, что его отец лично был со мной знаком... В штабе Квантунской армии начальник 2-го разведывательного отдела полковник Ямоока сделал мне выговор за несогласованную встречу с Соколовым (тот тайно прожил у меня в доме два дня) и отметил, что о настроениях в штабе Блюхера им известно».

Создается впечатление, что маршал как будто играл с японцами в поддавки. Ясно, что военный переворот в 1937 г. в Москве, о котором предупреждал лейтенант Соколов атамана Семенова, не случился. Оставалось для Блюхера одно спасение: спровоцировать Японию на серьезные боевые действия, а потом... война все спишет. Но порыв японцев остановили в самом начале. А в сентябре 1938-го в Кремле решили отправить сомнительного маршала отдохнуть с семьей на Черное море.

Как военный профессионал в боях у озера Хасан проявил свою полную несостоятельность и личную нерешительность. А этот факт – бесспорный. Главное – как маршал и военный администратор Василий Константинович совершенно не соответствовал требованиям времени. И что прикажете с ним делать? Видно, поэтому и приказали: утром 22 октября 1938 года на черноморскую дачу за Василием Блюхером пришли чекисты.

Арестант был уже не молод – 47 лет, а тут такой стресс. Так что конец героя Гражданской войны был, к несчастью, банальным. И, пожалуй, вполне закономерным.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы