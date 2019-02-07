ВОДА ПОПОЛАМ С БЕНЗИНОМ

Разработчики новых источников энергии Объединенного института высоких температур РАН смогли удачно объединить две такие несовместимые, на первый взгляд, жидкости, как горючее и вода. Полученная смесь обладает множеством положительных качеств. Во-первых, экономится, собственно, топливо (часть объема занимает вода). Во-вторых, увеличивается мощность двигателя, особенно на больших оборотах. В-третьих, продлевается срок эксплуатации двигателя. Ну и не забываем про экологию – подобная смесь дает гораздо более чистый выхлоп.

Разумеется, это вовсе не означает, что достаточно просто вылить в бензобак ведро воды из колодца. Вся суть в поверхностно-активных веществах, которые добавляются в смесь вместе с водой. Именно благодаря им вода, даже при большом ее объеме, не гасит пламя, а сама участвует в реакции сгорания.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы