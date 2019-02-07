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ВОДА ПОПОЛАМ С БЕНЗИНОМ
Разработчики новых источников энергии Объединенного института высоких температур РАН смогли удачно объединить две такие несовместимые, на первый взгляд, жидкости, как горючее и вода. Полученная смесь обладает множеством положительных качеств. Во-первых, экономится, собственно, топливо (часть объема занимает вода). Во-вторых, увеличивается мощность двигателя, особенно на больших оборотах. В-третьих, продлевается срок эксплуатации двигателя. Ну и не забываем про экологию – подобная смесь дает гораздо более чистый выхлоп.
Разумеется, это вовсе не означает, что достаточно просто вылить в бензобак ведро воды из колодца. Вся суть в поверхностно-активных веществах, которые добавляются в смесь вместе с водой. Именно благодаря им вода, даже при большом ее объеме, не гасит пламя, а сама участвует в реакции сгорания.
Номер: 12
Выпуск: 3752
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы