ИНОПЛАНЕТЯНЕ – ОНИ ВЕЗДЕ!

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) заявили, что живые организмы способны расселиться (и уже расселились) по всему Млечному Пути. «Транспортом» для их перемещения служат метеориты, астероиды и кометы. Исследователи считают, что микроорганизмы, необходимые для зарождения жизни, способны пережить смертельное воздействие вакуума и космической радиации и перемещаться на другие планеты. Причем этот процесс может происходить не только в пределах, скажем, нашей Солнечной системы, но и между планетами соседних галактик. Существует также гипотеза, что жизнь на Земле зародилась именно благодаря таким странствующим в космосе организмам.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы