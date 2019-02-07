ВНЕШНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА КРИЧАТЬ: «ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ!»

Уроки стиля

Никого из мужчин не удержать ни красотой, ни стройностью, ни идеальным характером. Как женщине одеваться, если она рассталась с мужем?

Сколько случаев, когда мужчины уходили к менее красивым женщинам, чем их жены! Объяснить это нельзя. Это «химия». Невозможно понять, что движет человеком: страсть, желание перемен? А может быть, все понемногу. Что делать женщине, если она осталась одна? Прежде всего взять время на размышление, отдых и собраться с силами. Как одеваться в этот непростой период?

В первую очередь так, чтобы не возникало ощущения, что она находится в безумном поиске нового мужчины. Внешний вид не должен кричать: «Одинокая женщина желает познакомиться». Не должно быть в нем и намека: «Возьмите меня, не проходите мимо».

Этого легко избежать. Как бы ни хотелось похвалиться своими весомыми достоинствами фигуры, обтянуть их, всячески подчеркнуть, не идите по этому пути. Избегайте провокационных нарядов – коротких платьев с цветными колготками и высокими сапогами. Особенно, если вам давно не 25 лет. В таком образе уже читаются строки из пьесы Эдварда Радзинского: «Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано...»

Александр ВАСИЛЬЕВ, историк моды

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы