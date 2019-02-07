СМОКИНГ ДЛЯ СТВОЛА

Хорошая кобура может спасти жизнь стрелку

Еще древние воины использовали для своего оружия футляр или сумку для сохранности или удобного ношения. Меч, сабля, кинжал – все эти «представители» холодного оружия, как правило, имели ножны. Неудивительно, что когда человечество придумало пистолет, то чехол для его ношения также стал необходим.

Первый пистолет в 1536 году сделал итальянский оружейник Камилло Ветелли из города Пистойя. Из-за названия города новое оружие и получило свое название. Хотя до этого европейцы уже умели делать огнестрельные ружья, новинка была оценена по достоинству из-за компактного размера. Пистолет можно было носить за поясом, но это было не совсем удобно. Выход вскоре был найден.

Пистолеты XVI-XVII веков стреляли свинцовыми шариками и имели колесцовый замок для воспламенения пороха. Именно изобретение последнего в 1510 году позволило Ветелли сделать первый пистолет, который, по сути, был уменьшенной копией ружья. Но его главным отличием был размер, благодаря которому огнестрельное оружие можно было носить даже скрытно.

Особенно большой популярностью пистолеты пользовались у пиратов.

Для пистолетов пираты носили широкие кожаные ремни или портупеи, где имелись широкие петли, куда и вставлялись пистолеты – два, три и даже пять. Ведь еще один выстрел во время боя никогда не был лишним. Впрочем, уже тогда появились предметы, которые больше походили на современные образцы кобуры. Один из них – кобура XVI века – представляет собой бархатный мешок, вышитый золотой и серебряной нитью и является экспонатом Национального музея в Тбилиси.

В гражданской жизни пистолеты хранили в коробках. В фильмах, где действие происходит в XIX веке, встречаются дуэльные сцены, где можно увидеть, как секунданты выдают дуэлянтам пистолеты из деревянных коробок, обшитых бархатом или кожей.

Огромную популярность кобура снискала на Диком Западе. Оно и понятно. Практически весь XIX век на этих огромных территориях в Северной Америке имел преимущество тот, кто умел лучше и быстрее стрелять. А для этого необходимо было всегда иметь под рукой пистолет, который легко можно было достать и не потерять во время скачки на лошади.

Знаменитый пистолет Сэмюэля Кольта, про которого любили повторять, что «Господь создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными», был немыслим без соответствующей кобуры. Ковбои, рейнджеры, грабители – для этих людей возможность быстро достать оружие была жизненно необходима.

Естественно, что кобура из кожи, закрывавшаяся кожаной накладкой, для револьверов Кольта была не самым подходящим вариантом. Куда больше стрелкам нравилась открытая кобура – California.

Сегодня производители предлагают огромный выбор кобур различного назначения и из различных материалов. Главный критерий – это удобство и безопасность, что высоко ценит каждый обладатель короткоствольного оружия.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы