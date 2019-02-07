ИНДИАНКА

Дипика Падуконе – знаменитая индийская актриса и модель. Артистка – двукратная обладательница премии Filmfare Award за лучшую женскую роль. В родной стране звезда считается одной из популярных и привлекательных личностей.

Дипика Падуконе родилась 5 января 1986 года в Копенгагене, столице Дании. По знаку зодиака девушка – Козерог. Когда девочке было одиннадцать месяцев, семейство переехало в индийский город Бангалор. Отцом будущей прославленной актрисы оказался бывший профессиональный игрок в бадминтон Пракаш Падуконе, а матерью – успешный туристический агент. Когда Дипике было пять лет, в семье Падуконе родилась младшая дочь Аниша.

В юные годы будущая актриса, подобно отцу и дедушке, играла в бадминтон. Возможно, впоследствии девушка смогла бы добиться в этой сфере успехов, но спортивная карьера уже тогда не казалась ей привлекательной. Окончив школу, Дипика успешно сдала вступительные экзамены в Национальный открытый университет Индиры Ганди, намереваясь стать бакалавром искусств по социологии.

Очаровательную статную девушку с характерной индийской красотой довольно быстро заметили модельные агенты. К тому же у Дипики подходящие параметры для моделинга – при росте 174 см вес составляет 60 кг; обхват груди – 87 см, талия – 61 см, бедра – 91,5 см.

Еще во время учебы на первом курсе университета Падуконе блистала на подиуме Недели моды Лакме. Вскоре она стала моделью брендов «Dabur Lal», «Liril», «Limca», «Close-Up» и ряда других. А через некоторое время на красавицу обратил внимание и всемирно известный производитель косметики «Maybelline», для которого Дипика стала международным представителем.

Заслуженный успех на модельном поприще не заставил себя ждать. Так, на пятой юбилейной церемонии награждения «Kingfisher» индианку ждал почетный титул «Модели года».

Актерским дебютом азиатской красавицы стало участие в фильме «Aishwarya», который снимался на языке каннада (южноиндийский язык) и оказался популярен в этом регионе страны. Но прорывом, после которого можно всерьез говорить о карьере Дипики в кинематографе, стало участие в фильме «Ом Шанти Ом». Партнером юной актрисы по съемкам стал прославленный Шахрукх Кхан, а самой Падуконе нужно было сыграть кинозвезду 70-х годов. Фильм снимался на более распространенном языке хинди. Примечательно, что Дипика согласилась сниматься в картине бесплатно, так как само предложение уже расценивала как награду.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы