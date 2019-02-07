Профессионализм и ответственность

Слова признательности

Письмо направлено главному врачу Сухумской городской клинической больницы В. Абухба Аллой Владимировной Лаховой – сотрудницей детского сада №27 Приморского района города Санкт-Петербурга и Сергеем Михайловичем Лаховым. Копия письма – газете «Республика Абхазия». Ознакомившись с содержанием, редакция приняла решение опубликовать письмо и предлагает его читателям.

«В октябре 2018 года я, Алла Лахова, была экстренно госпитализирована бригадой «скорой помощи» в Сухумскую клиническую больницу без уточненного диагноза. Требовалась срочная квалифицированная врачебная помощь. Меня внимательно осмотрела группа врачей. Случай оказался неординарным, я была определена в реанимационное отделение, где от меня, в прямом смысле, не отходили кардиолог Саида Сергеевна Кишмария и все другие работники реанимационного кардиологического отделения. Было проведено глубокое обследование. Консилиум врачей поставил точный диагноз, было назначено лечение. Моя жизнь была спасена, сохранено душевное здоровье моих близких.

Уважаемый Вячеслав Фиратович, благодарим Вас за умение подбирать профессионалов, организовывать работу персонала и всей больницы. В Вашем лице от всей семьи Лаховых приносим благодарность сотрудникам больницы за высокий профессионализм, за преданность своему врачебному, лекарскому делу, за неравнодушие к больным, внимание и заботу, за умение экстренно анализировать сложившуюся ситуацию.

Особая благодарность врачам Инге Шалвовне Пипия, Саиде Сергеевне Кишмария, заведующей кардиологическим отделением Людмиле Аслановне Отырба. Профессионализм и ответственность в выполнении своего врачебного долга – это главное».

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.