ТИХАЯ ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕ – ЭТО СИЛА

Лица

Когда в царской России свершилась революция большевиков, они выдвинули лозунг, привлекающий к себе простотой, новизной – лозунгом о равноправии: государством может править даже кухарка. Правда, более ста лет женщин к политической кухне на первых ролях не подпускали.

Не случилось этого и тогда, когда в Советском Союзе началась перестройка. В бывших союзных республиках к рулю управления, как всегда, допускались только представители сильного пола.

Грузия – не исключение. Новые президенты появлялись после авантюрных действий и с помощью обкатываемых революций. Каждый из них обращал свой взор в первую очередь на самый золотой участок побережья – Абхазию. Наломав дров и получив по заслугам, они до сих пор не поняли, что с этой, не их, красавицей, так поступать нельзя.

В 2018 году в Грузии прошли очередные президентские выборы. Выбрали президентом женщину и, как всегда, возгордились своей исключительностью, что оказались первыми на Кавказе, кто это сделал.

Справедливости ради надо отметить, что время показывает: женщина-президент – не худший вариант правления страной. У них особый склад ума, который, наряду с жизненным опытом, тем более политическим, может дать положительный результат. Тем более, если женщина обладает «мягкой силой» воздействия на других, кто-то ей в чем-то может отказать?

Мировых примеров женщин-лидеров много. Екатерина II, царица Тамара, Индира Ганди, Маргарет Тэтчер и др. В современном мире за такими «нужными женщинами» мировые политики-игроки охотились всегда.

Чтобы надолго закрепиться в Закавказье, в частности в Грузии, американцы и их друзья привели здесь к власти Саломе Зурабишвили. Выборы провели народные, «допустив» второй тур для натуральности процесса. С.Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году. Там же закончила политический институт. Потом училась в Колумбийском университете в США. Владеет, помимо французского, грузинским, русским, английским, немецким и итальянским языками.

Работала в системе МИД Франции, в посольствах, миссиях ООН, США, Европейского союза, а также занималась анализом и прогнозированием в различных центрах. Хорошо разбирается в вопросах стратегии, безопасности, вооружения.

Наглядно видно, что С.Зурабишвили – не новичок на мировой, политической шахматной доске. Американцев такой опытный игрок на южных рубежах границы России вполне устраивает. Ее с этой страной ничего не связывает, а главного конкурента по выборам кандидата в президенты Грузии Вашадзе – связывает. Поэтому западники включили в те дни мощную идеологическую обработку населения Грузии: дескать, кого вы хотите избрать? Человека, который когда-то был тесно связан с Москвой и сейчас там имеет какие-то наработки?

Американцы, которые ставили в свое время на «опытного политика» и продающего им все за бесценок Шеварднадзе, сделали вывод в своей стратегии. Он не смог справиться с Абхазией и отодвинул тем самым их присутствие у границ России по реке Псоу. Поставив западника Саакашвили, они хорошо укрепились в Грузии. Но просчитались с его чрезмерной амбициозностью и неуравновешенной психикой. В действиях двух названных руководителей не были достигнуты главные задачи – создание постоянного очага напряженности на Юге России и в первую очередь на Северном Кавказе.

Да и время, отведенное на решение вопросов по Абхазии и Южной Осетии, они провалили. А вот Россия, наоборот, на этом стратегическом участке мира укрепилась. Это задело Запад.

Переходный период, последующие выборы неярких президентов Грузии позволили США и ее друзьям не особенно раздражать Россию, но они продолжали свое дело по укреплению Вооруженных сил Грузии по натовским стандартам. Там были построены морские, авиационные базы, куда, естественно, уже имеют право заходить, залетать все средства вооружения НАТО и ее союзников.

Не сходит с повестки дня восстановление целостности Грузии. Для отвода глаз мировой общественности работают бесплодные Женевские дискуссии. Понимая, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию и не собирается отзывать свое решение, а наоборот, укрепляет здесь свои позиции, ее оппоненты разрабатывают новые планы против России.

Для Абхазии благо – безопасность, надежда, возможность построить свою страну. 25-лет мы живем более или менее спокойной жизнью, потому что у нас в друзьях такой друг и партнер, как Россия. Внешние силы не один раз могли «влезть к нам для помощи в решении противоречий», которые мы сами между собой создаем. Замыкаясь в себе, мы забываем в этот момент оглянуться вокруг, чтобы увидеть, сколько хищников готовы разорвать и растоптать нас. Но все боятся того, кто это не даст сделать.

США и Европа сделали новую ставку на Саломе Зурабишвили и ее тихую, настойчивую, ненавязчивую, но обволакивающую политику.

Когда отдельные наши граждане начинают рассуждать, что новый президент Грузии признает нас, то они явно ошибаются.

Госпожа Саломе неоднократно заявляла, что целостность Грузии – для нее главнейшая задача, и она будет делать все для сближения народа Абхазии и Грузии. В конце 2018 г. она поздравила весь народ Абхазии с Новым годом и объявила, что они «должны жить намного достойнее», как и другие граждане общей страны.

За послевоенное время соответствующие международные структуры хорошо нас изучили. Что мы любим больше всего, как относимся к деньгам (особенно если дают со стороны), как относимся к слову «бесплатно», как работаем, как относимся к друг к другу.

Опытный аналитик и стратег Саломе Зурабишвили уже поддержала существующий проект «бесплатное лечение граждан Абхазии в Грузии». Объявила, что в лучшем виде заработают такие проекты, как сближение людей на экономических связях, совместные предприятия, выгодные предложения по продвижению сельхозпродуктов Абхазии в Грузию и далее. Особое внимание президент Грузии уделила гуманитарным связям. «Родственные люди должны общаться. Отмечаю мужественность Галского района. Особую роль отвожу НПО Абхазии», – сказала С.Зурабишвили.

На все эти и дальнейшие проекты нужны большие деньги. Госпожа Саломе первый визит в ранге президента совершит в Европу. Нет сомнений, что «заграница ей поможет».

Там не раз отмечали, что проект «бесплатного лечения граждан Абхазии в Грузии» работает хорошо. Капиталисты редко выделяют деньги на то, что не приносит результата.

Что касается отношений с Россией, то С. Зурабишвили не раз подчеркивала: «Со страной, оккупировавшей мою страну, разговора серьезного не будет». Зато уже было обсуждено, что НАТО и в дальнейшем будет наращивать свое присутствие в Грузии. Помогать вооружением, строительством баз, инструктажем и т. д. А это по большому счету и есть пусть и не полное, но вступление Грузии в Северо-Атлантический блок. Сейчас принято решение укрепить грузинские группировки по натовским образцам на западных границах Грузии.

Одной из своих заслуг Зурабишвили считает проведение в свое время переговоров о выводе российских баз с территории Грузии, рассчитывает на такой успех и сегодня.

Именно ее подпись стоит на этом документе.

Когда-то в интервью она сказала журналистам, что Россия начала войну против них еще 100 лет назад, а Грузия в 2008 г. ввязалась в провокацию.

Поддержала Зурабишвили и идею культивировать в Грузии марихуану в «целях экспорта и изготовления медикаментов».

Она – опытный и хитрый политик. С улыбкой на лице она собирается делать то, что задумала с помощью друзей Грузии.

Каждая наша ошибка, непонимание друг друга, отдельные противодействия уже в 2019 году будут браться на вооружение С. Зурабишвили. Мы в социальных сетях пишем гадости, оскорбления по отношению к своим гражданам и радуемся, что «задеваем» по живому. Нашу писанину читают специальные структуры, анализируют и делают выводы обо всех пластах нашего общества. Потом, используя все наши слабые точки, могут воздействовать на умы некоторых наших граждан.

Зурабишвили прекрасно понимает, что поставленные задачи выполняются в тех странах, где есть нестабильность, брожение, социальные трещины, противоречия в обществе. Здесь можно применить стратегию, которая может изменить мнения граждан. Для этого все средства хороши, тем более многие из них уже давно обкатаны в мире.

Саломея Зурабишвили открыто говорит о своих намерениях: «Мы должны помнить, что в Абхазии живут наши люди, которые являются нашими гражданами, и нам следует помириться с ними.

Нас объединяет путь, который мы прошли с абхазами. Мы родственники, у нас смешанные семьи, мы должны найти пути к новому поколению и проторить им дорогу в Европу. Сегодня как никогда нужна защита абхазского языка и идентичности, 2019 год будет годом примирения».

Как будут развиваться события, конечно, покажет время. Мы не живем в отрыве от всего мира. При всех сложностях нашей жизни республика медленно, но движется вперед. Руководству страны удается путем диалога, компромисса, отдельных уступок не позволять раскачивать нашу общую лодку. Как никогда стабильность нужна в 2019 году. Никто не спорит, что все наши граждане согласны с этим.

А обезопасить себя можем только мы сами. Видя реалии сегодняшнего дня и события, происходящие вокруг Абхазии, мы также понимаем, что мы сделали правильный выбор в стратегическом партнерстве нашей новой истории. Россия нас никогда не подведет, если мы не заслушаемся словами элегантной женщины-президента из Парижа, умеющей не только говорить, но и мягко действовать.

Грузия будет заигрывать с Россией до тех пор, пока не «получит Абхазию» обратно.

За всеми предстоящими выборными процессами у нас уже ведется наблюдение международных структур, в том числе Грузии. Почему-то грузинские аналитики постоянно говорят за нас, что в Абхазии необходима смена нынешней власти, намекая, что сегодня с «ними широкомасштабный диалог между Грузией и Абхазией не возможен». Почему возникает вопрос? Почему с первых дней президентства Р. Хаджимба в нашем обществе время от времени появляется вброс информации о том, что президент должен уйти с поста досрочно?

Саломе Зурабишвили как аналитик прекрасно понимает, что Абхазию стоит признавать тогда, когда она будет «готова». Чтобы потом спустя время провести столь любимый нами референдум, где будет стоять один вопрос – о совместном проживании двух стран на общей единой территории. А что делать дальше, покажет время. Оно меняется, как, впрочем, и поколения.

Грузия нам до сих пор ставит палки в колеса и будет это делать в дальнейшем. По-прежнему старается держать нас взаперти от внешнего мира, открыто вооружается и строит базы. Беспокоясь о развитии абхазского языка и идентичности нации, препятствует поездкам за рубеж детских коллективов, артистов, спортсменов, специалистов из Абхазии.

Когда мы едем за визами, товарами, на отдых, лечение в Грузию, мы способствуем Саломе Зурабишвили в осуществлении ее планов. Поэтому она и предлагает все новые, притягательные и, на первый взгляд, безобидные предложения.

В Сухуме открылся коммерческий магазин после ремонта. На мой вопрос: «А где взял деньги?» хозяин ответил, что у своих друзей в банке, за Ингуром.

В начале нового года мне «хочется верить», что это единственный случай.

Ю. КУРАСКУА

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА