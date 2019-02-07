ТАК БОЛЕЕМ МЫ ГРИППОМ ИЛИ НЕ БОЛЕЕМ?

Информация к размышлению

Вопрос этот в заголовке не случаен. То где-то на городском углу, то в троллейбусе, то на работе, а вот уже и в интернете, в Фейсбуке – активно слышится, пишется, муссируется тема: в Абхазии свирепствует вирусный грипп, по всей видимости, «свиной»; заболевание «сметает» в школах с парт детей; в Республиканской детской больнице в Сухуме за пару дней, но не стационарно, под капельницами побывало до 200 детей, и именно для лечения гриппа, не исключено, что «свиного»; палаты больниц республики переполнены взрослыми и детьми…

Информация разносится, обрастает подробностями и, конечно же, волнует, нервирует, сбивает людей с привычного жизненного ритма.

Естественно, что такие разговоры не могли не достигнуть и редакционных ушей, и как следствие – не вызвать профессиональный интерес и к тревожным сведениям, и к истинности ситуации. Контакт с некоторыми школами несколько успокоил – о повальном отсутствии школьников на уроках речи там нет. В Сухумской городской клинической больнице на вопрос редакции официально сообщили: «В стационаре нет ни одного больного с диагнозом вирусный грипп». Главный врач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа, сказал, что и предположить не может, откуда могла появиться информация о том, что в больнице «за пару дней, но не стационарно, под капельницами побывало до 200 детей, и именно для лечения гриппа». В больнице же, как обычно, в разных отделениях, на стационарном лечении находятся дети с разными заболеваниями.

Обратилась редакция и к главному врачу Сухумской детской поликлиники Аде Абухба, так как первая забота и обеспокоенность – это дети, и именно поликлиника – то первое звено, куда должны обращаться родители заболевших детей. Ада Фиратовна сказала:

– Уровень заболеваемости ОРВИ – острое респираторное заболевание среди детей не превышает порога и находится в пределах обычного сезонного подъема. Рост числа заболевших по прогнозу возможен в феврале и марте. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Вирус гриппа Н1N1, называемый в народе «свиным», регистрируется в соседних странах – Грузии, России, Украине. Наиболее подвержены этому заболеванию могут быть дети до 5 лет и пожилые люди с хроническими болезнями, особенно такими, как ожирение и сахарный диабет. Смертность при гриппе случается от осложнений, чаще всего таких, как тяжелая пневмония и менингит. Поэтому от гриппа надо делать прививки, но нужна и прививка пневмококковой вакциной, которая поможет уберечься от пневмококковой инфекции, поможет предотвратить пневмококковые менингоэнцефалит и отит. Надо знать и учитывать, что после вакцинации иммунитет вырабатывается через 2-3 недели. Для детей против гриппа мы используем российскую вакцину «Гриппол».

Но что делать родителям, если ребенок все-таки заболел. Первое правило – оставить его дома, врача детской поликлиники вызвать на дом. (Напоминаю телефон регистратуры детской поликлиники: 226-42-15). Если все-таки по какой-то причине не получается оставить ребенка дома, то обращаться надо в детскую поликлинику и пользоваться отдельным входом для больных детей. В других случаях (выходные дни, ночное время) можно обратиться в инфекционную больницу. В Республиканскую детскую больницу ребенок с ОРВИ или гриппом по правилам может быть доставлен машиной «скорой помощи» или с направлением врача детской поликлиники, так как врачи соматической больницы должны знать заболевание доставленного ребенка и оградить от заражения ОРВИ или гриппом детей с другими заболеваниями, находящимися на излечении в стационаре.

Вирусный грипп от обычного острого респираторного заболевания отличается резким подъемом температуры – до 40 градусов, слабостью, недомоганием, сильной головной болью, ломотой в теле. Самолечение недопустимо. Необходимо сразу обратиться к врачу, соблюдать постельный режим и все предписания врача.

Чтобы уберечься от заболевания в осенне-зимний период, надо стараться не посещать места большого скопления людей; чаще мыть руки и проветривать помещения, носить маски. Желательно промывать носоглотку солевым раствором, пользоваться оксолиновой мазью (смазывать преддверие носовых ходов), употреблять витаминные препараты групп А, Б и С, стараться пить больше воды. Никто не отменял и народные средства: куриный бульон с чесноком, сухофрукты с орехами и лимоном, натуральные соки, чай с малиной.

…Вот такая вырисовалась ситуация. Как видим, ничего сверхординарного и необычного в ней нет – всё укладывается в нормы сезонных осенне-зимних заболеваний. Но все-таки, как озвучивалось выше, заметно раздуваемый ажиотаж вокруг так называемого «свиного гриппа» не может не вызвать вопроса и размышлений. Само собой напрашивается: может быть, кому-то сознательно нужно сеять панику в обществе, держать людей в напряжении? Но именно так думать не хочется. И не будем. Отнесем возникшую в обществе определенную нервозность к обычным человеческим слабостям – подверженности влияниям со стороны, излишней доверчивости, вере во все плохое вместо хорошего и, конечно, к страхам, к обеспокоенности за жизнь и здоровье близких, в первую очередь, естественно, за здоровье детей. Ничто человеческое нам не чуждо!

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

P.S. Когда верстался номер газеты, на электронный адрес редакции пришло сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения РА о ситуации с заболеваемостью гриппом H1N1 в Абхазии. Согласно данным государственной санитарно-эпидемиологической службы РА, говорится в нем, на 29 января 2019 года в республике 7 подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (т.н. «свиной»). Все заболевшие проходят лечение и изолированы. В стационаре Республиканской больницы Минздрава РА лечатся двое из них. Медицинские работники провели профилактическую санацию всего окружения больных данным штаммом гриппа.

Очень хочется надеяться, что эти данные, представленные Минздравом, успокаивающе подействуют на наших граждан.

Министерство здравоохранения Абхазии еще раз подчеркивает, что самым действенным методом борьбы со вспышками сезонного гриппа является лишь своевременная вакцинация населения.

Л.Я.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА