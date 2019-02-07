О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ ГАЛСКОГО РАЙОНА

В пресс-центре АГТРК и. о. главы Администрации Галского района Темур Надарая рассказал о проблемах и достижениях района. Он, в частности, сказал об урожае: «Собираемость ореха была низкой, и сельхозпроизводители потерпели убытки из-за мраморного клопа. Но благодаря обработке препаратами мы собрали урожай на 10% больше, чем в прошлом году. В этом году Минсельхоз оказал помощь району в обработке насаждений от мраморного клопа и иных вредителей».

Надарая прокомментировал введение ограничений перехода грузино-абхазской границы: «Мы не закрывали границу, а изменили режим перехода. Люди, которым надо было ехать на лечение, сотрудники ИнгурГЭС переходили спокойно. Наши жители, которые до введения ограничений находились в Грузии, также смогли вернуться в Абхазию. Ограничения коснулись иностранных граждан. На данный момент ограничения на переходе сняты. Однако на границе остались врачи».

Надарая подчеркнул, что статус жителей Галского района определен в соответствии с законодательством РА: «Права жителей нашего района защищает власть Абхазии. По данным опроса на 2015 год, 96% жителей обладают гражданством Грузии. Мы не можем допустить, чтобы один человек смог избирать и президента Грузии, и президента Абхазии. Нельзя сделать так, чтобы люди получали наше гражданство, если имеют гражданство другого государства, помимо российского. Нужно понять, что если мы создаем государство, то гражданство – это краеугольный камень для защиты страны».

Темур Надарая разъяснил статус людей без гражданства и не успевших оформить вид на жительство: «Без помощи мы никого не оставляем. Если человек не имеет вид на жительство, а ему срочно нужно выехать на лечение, то мы оформляем форму №9. Благодаря закону о статусе иностранных граждан, и учиться, и работать таким людям можно без проблем. Законодательство позволяет получить полный пакет социальной поддержки от государства.

Мы оказали помощь в составлении документов для тех, кто хочет вернуть свои фамилии и национальность. На сегодня это 600 человек, из которых 300 уже получили соответствующее разрешение. Это в интересах нашего государства. Хочу отметить: такая работа не носит насильственный характер».

Темур Надарая отметил важность работы, проводимой районной Администрацией по интеграции населения: «В 2015 году решили в 11 школах принять программу Минобразования Абхазии, которая позволяет школьникам выучить русский язык. Министерство образования обеспечило школы учебниками, и летом для всех учителей проводят переподготовку».

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс