Главная
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Александра Коршунова с избранием на пост Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Александр Викторович! Примите искренние поздравления в связи с избранием Вас на пост Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.
Единогласное голосование за Вашу кандидатуру коллегами – депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики свидетельствует о высокой оценке Вашей предшествующей общественно-политической и парламентской деятельности, направленной на решение главных задач, стоящих перед гражданами Приднестровья.
Выражаем уверенность, что сотрудничество Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики будет и далее способствовать развитию всесторонних связей между нашими государствами.
Уважаемый Александр Викторович! Желаем Вам успехов в работе на посту Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».
Номер: 12
Выпуск: 3752
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс