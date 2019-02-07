ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Александра Коршунова с избранием на пост Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Александр Викторович! Примите искренние поздравления в связи с избранием Вас на пост Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

Единогласное голосование за Вашу кандидатуру коллегами – депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики свидетельствует о высокой оценке Вашей предшествующей общественно-политической и парламентской деятельности, направленной на решение главных задач, стоящих перед гражданами Приднестровья.

Выражаем уверенность, что сотрудничество Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики будет и далее способствовать развитию всесторонних связей между нашими государствами.

Уважаемый Александр Викторович! Желаем Вам успехов в работе на посту Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс