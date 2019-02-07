БУДУЩИЙ АБХАЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В ТУРЦИИ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба в рамках рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в Сакарье.

Новое здание позволит Центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадок. Согласно проекту здесь предусмотрены большой зал для обучения национальным абхазским танцам, а также помещения, где будут организованы курсы изучения абхазского языка.

Сакарья – турецкая провинция, где проживает большая часть потомков кавказских махаджиров: адыгов, абхазов, абазин.

Рабочая поездка главы Правительства Абхазии в Турцию завершилась 6 февраля.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс