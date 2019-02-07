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БУДУЩИЙ АБХАЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В ТУРЦИИ 07.02.2019

БУДУЩИЙ АБХАЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В ТУРЦИИ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба в рамках рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в Сакарье.

Новое здание позволит Центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадок. Согласно проекту здесь предусмотрены большой зал для обучения национальным абхазским танцам, а также помещения, где будут организованы курсы изучения абхазского языка.

Сакарья – турецкая провинция, где проживает большая часть потомков кавказских махаджиров: адыгов, абхазов, абазин.

Рабочая поездка главы Правительства Абхазии в Турцию завершилась 6 февраля.


Номер:  12
Выпуск:  3752
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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