Главная
07.02.2019
Номер: 12
Выпуск: 3752
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
БУДУЩИЙ АБХАЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В ТУРЦИИ
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба в рамках рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в Сакарье.
Новое здание позволит Центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадок. Согласно проекту здесь предусмотрены большой зал для обучения национальным абхазским танцам, а также помещения, где будут организованы курсы изучения абхазского языка.
Сакарья – турецкая провинция, где проживает большая часть потомков кавказских махаджиров: адыгов, абхазов, абазин.
Рабочая поездка главы Правительства Абхазии в Турцию завершилась 6 февраля.
Номер: 12
Выпуск: 3752
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс