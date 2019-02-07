ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 февраля 2019 года в конференц-зале отеля «Атриум-Виктория» состоялся учредительный съезд Республиканской политической партии «Акзаара»

На съезде присутствовали делегаты от всех регионов страны. Съездом была утверждена программа партии, основной целью которой является достижение устойчивого развития страны на базе законности и стабильного порядка.

Один из главных девизов партии: порядок должен быть всегда и везде, и в доме, и на улице, и в государстве. Съезд единогласно избрал председателем Республиканской политической партии «Акзаара» ДЗАПШБА ЛЕОНИДА ЮРЬЕВИЧА.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: политикаАвтор: Республиканская политическая партии «Акзаара»