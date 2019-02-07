НЕ СТАЛО АНАТОЛИЯ АКШБА

5 февраля на 82-м году жизни перестало биться сердце заслуженного врача Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» третьей степени Анатолия Эрастовича Акшба.

Анатолий Акшба – выпускник Кубанского медицинского института по специальности «врач-хирург», организатор здравоохранения. В разные годы работал в больнице в с. Джгярде, во второй Сухумской горбольнице, главным врачом г. Сухума, заведовал сектором здравоохранения и социального обеспечения в Абхазском обкоме партии. С 1982-го по 1990 годы Анатолий Акшба был министром здравоохранения Абхазии. В послевоенные годы работал заместителем министра здравоохранения, затем до последних дней – советником министра.

Министерство здравоохранения Абхазии, республиканский комитет работников здравоохранения выражают глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Акшба.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РА

*** Коллектив Сухумской городской офтальмологической больницы выражает искреннее сочувствие сотруднице – врачу Джобава Жанне Акакиевне в связи с кончиной супруга Анатолия Эрастовича Акшба.

Он был хорошим врачом, администратором, другом и достойным гражданином Абхазии.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА