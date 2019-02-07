РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш.

В состав комиссии вошли:

Бганба В.Р. – Премьер-министр Республики Абхазия – председатель;

Арсалия Э.А. – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;

Ашуба Н.Н. – общественный деятель;

Барциц Б.К. – Руководитель Администрации Президента Республики Абхазия;

Барателиа Б.В. – председатель Национального банка Республики Абхазия;

Бебия Е.Г. – журналист;

Гварамия А.А. – ректор АГУ;

Допуа Г.Х. – глава Администрации Очамчырского района;

Какоба А.П. – министр образования и науки Республики Абхазия;

Кварчелия А.Д. – директор Сухумской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба;

Квициния А.А. – председатель ПП «Амцахара»;

Кишмария М.Б. – министр обороны Республики Абхазия;

Логуа М.В. – руководитель Фонда имени С.В. Багапш;

Сангулия М.П. – заместитель Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

Страничкин А.В. – экс-вице-премьер Республики Абхазия;

Трапизонян Г.П. – Герой Абхазии;

Цугба В.М. – общественный деятель.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА