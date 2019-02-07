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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш.
В состав комиссии вошли:
Бганба В.Р. – Премьер-министр Республики Абхазия – председатель;
Арсалия Э.А. – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
Ашуба Н.Н. – общественный деятель;
Барциц Б.К. – Руководитель Администрации Президента Республики Абхазия;
Барателиа Б.В. – председатель Национального банка Республики Абхазия;
Бебия Е.Г. – журналист;
Гварамия А.А. – ректор АГУ;
Допуа Г.Х. – глава Администрации Очамчырского района;
Какоба А.П. – министр образования и науки Республики Абхазия;
Кварчелия А.Д. – директор Сухумской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба;
Квициния А.А. – председатель ПП «Амцахара»;
Кишмария М.Б. – министр обороны Республики Абхазия;
Логуа М.В. – руководитель Фонда имени С.В. Багапш;
Сангулия М.П. – заместитель Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
Страничкин А.В. – экс-вице-премьер Республики Абхазия;
Трапизонян Г.П. – Герой Абхазии;
Цугба В.М. – общественный деятель.
Номер: 12
Выпуск: 3752
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА