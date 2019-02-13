ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

В Кабинете Министров РА

Правительство Республики Абхазия приняло Постановление «Об утверждении «Общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов».

Документ разработан в целях охраны промысловых рыб у берегов Черного моря в Республике Абхазия, а также для сохранения и обеспечения эффективного использования водных биологических ресурсов и насыщения внутреннего рынка свежей рыбой в осенне-зимнюю путину.

Новый нормативно-правовой акт подразумевает запрет экспорта промысловой рыбы (свежей, охлажденной) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов, за исключением хамсы. Квота на вылов хамсы увеличена до 69 тысяч 800 тонн.

Контроль за запретом экспорта рыбы возложен на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.

Кабинетом Министров РА утверждены Распоряжение «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.» и Постановление «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия».

Номер: 13Выпуск: 3753Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс