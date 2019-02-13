ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба и его российский коллега Николай Патрушев 8 февраля в Москве подписали план сотрудничества между ведомствами на 2019-2020 годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.

Во встрече также принял участие заместитель генпрокурора Абхазии Эшсоу Какалия.

План сотрудничества предусматривает взаимодействие военных и правоохранительных ведомств и спецслужб, а также продолжение консультаций между министерствами и ведомствами двух стран по вопросам реализации Договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, обмен информацией по основным направлениям сотрудничества.

В сентябре 2008 года между Абхазией и Россией были установлены дипломатические отношения. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества уже включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Номер: 13Выпуск: 3753Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс