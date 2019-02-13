ПАМЯТИ ДМИТРИЯ И ОЛЬГИ ВИШЕРНЕВЫХ

Россия – Абхазия

Министр иностранных дел РА Даур Кове и его заместители Ираклий Тужба и Одиссей Бигвава приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориальной доске в память первого секретаря Посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой, которая состоялась в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия.

Мероприятие открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин: «Преждевременная гибель таких людей всегда переносится очень тяжело. Они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. Мы продолжим дело, которому посвятил свою жизнь Дмитрий. Он служил на дипломатическом поприще великой России, укрепляя отношения дружбы между нашими народами, стратегическое партнёрство и сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазия».

«Эта трагедия отозвалась большой болью в наших сердцах. В первую очередь Дмитрий был для нас другом. К большому сожалению, складывается так, что мирная профессия дипломата граничит с риском, который иногда приводит к тому, что люди преждевременно уходят от нас», – сказал Даур Кове.

Первый секретарь Посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома, в Сухуме, 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Генеральная прокуратура Республики Абхазия в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и жителя Грозного Юсупа Лакаева.

Номер: 13Выпуск: 3753Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс