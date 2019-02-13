СПОРТ

В г. Сухуме проходил открытый турнир по вольной борьбе памяти МС СССР Тараса Хирбеевича Барциц. В соревнованиях приняли участие 110 борцов из городов и районов РА. Команду г. Сухума представили воспитанники секции вольной борьбы Комитета по вопросам молодёжи и спорта столичной Администрации. По итогам схваток наши спортсмены заняли следующие места:

1-е место – Данил Допуа (24 кг), Нестор Арлан (26 кг), Арутюн Авджян (28 кг);

2-е место – Эдуард Урчуков (35 кг), Абазг Фет-оглы 20 кг), Меджид Чекатуев (26 кг), Леон Аристава (38 кг), Дамир Кишмария (28 кг);

3-е место – Осман Хагба (20 кг), Айнар Тхайцук (20 кг).

Тренируют спортсменов Игорь Берая, Размик Алабян и Миро Хашба.

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту