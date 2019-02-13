ЗАДАЧИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ

На горном полигоне «Цабал» в Абхазии командиры артиллерийских батарей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению конкурса по полевой выучке имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

В ходе мероприятия участникам конкурса ставятся огневые задачи с учетом требований, предъявляемых к современным вооруженным конфликтам.

В течение недели офицерам предстоит демонстрировать навыки в стрельбе и управлении артиллерийским огнем, выполнении нормативов по тактической, специальной, разведывательной и топогеодезической подготовке.

По условиям состязаний военнослужащие решают огневые задачи с боевой стрельбой прямой наводкой с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям. Поражение мишеней, находящихся на удалении от 2 до 20 км, нужно осуществить максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов.

Управление выполнением задач батареями конкурсанты осуществляют со скрытых командно-наблюдательных пунктов. Разведка целей проводится с использованием беспилотных летающих аппаратов с отображением местности на мониторах.

Ведение огня производится из реактивных систем залпового огня «Град», «кочующих» минометов на автомобилях КамАЗ и 122-мм гаубиц Д-30. Кроме того, командиры батарей покажут меткость стрельбы из автомата АК-74, пистолета Макарова ПМ и гранатомёта РПГ-7В.

Соревнования артиллеристов проводятся в целях повышения уровня профессиональной подготовки офицеров и совершенствования практических навыков управления вверенными им подразделениями.

В дальнейшем победители конкурса примут участие в подобных состязаниях среди командиров артиллерийских батарей 49-й общевойсковой армии ЮВО в Ставропольском крае.

Всего в мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих, в их числе около 20 офицеров-артиллеристов.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа