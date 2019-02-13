Семейные традиции Абхазии

Много интересных и славных семейных традиций на Новый год соблюдают в Абхазии, а они, как известно, создают атмосферу тепла и уюта в доме, позволяют укрепить отношения. Традиционным абхазским праздником, объединяющим семью, справедливо можно считать старый Новый год. Во время празднования Нового года по старому стилю в абхазских семьях отмечается исконно абхазский праздник Ажьырныщъа, во время которого собираются и старики, и молодые, и дети, и проводится моление Всевышнему. Сегодня я расскажу о том, как отмечается этот праздник в семье Руфета Пачалия и Заиры Чкотуа. Они, хоть и живут в Сухуме, Ажьырныщъа отмечают со своими детьми и внуками в селе Аацы. Супруги рассказали мне и про проклятие их семьи и о том, как оно было снято много лет назад.

МАХАДЖИРСТВО И «МЕСТЬ» БРОШЕННОЙ АЖЬИРЫ

Этой истории более 150 лет, и она берет свое начало еще со времен махаджирства. Во времена насильственного изгнания абхазов с родной земли Гыда Пачалия (дед Руфета Пачалия) с семьей вынудили оставить родной очаг и выселили в Турцию. Опустел его дом в селе Анхуа Гудаутского района. Заброшена была и родовая кузня, в которой в период празднования Нового года по старому стилю проводились моления. На чужбине Гыд успел побывать и в тюрьме, но он со своим сыном-подростком Шьрыфом (отец Руфета Пачалия) и супругой Пеимба Аур-ипа был в числе тех, кто смог вернуться на Родину. Счастье после возращения в Абхазию было недолгим. Дом в селе Анхуа был полностью разрушен, а строить новый Гыд уже был не в состоянии, так как время, проведенное в тюрьме, дало о себе знать. Он был смертельно болен. Поэтому Гыд решил переехать в Аацы, где жили его родственники. Он умер сразу же, не прожив после возвращения на Родину и десяти дней. Единственного продолжателя рода Пачалия Шьрыфа воспитывала в селе Аацы сестра Гыда Пачалия. Совсем молодым Шьрыф женился на девушке Миназ Мхонджия. Молодые люди любили друг друга. Было у них в семье и взаимопонимание, и достаток. В селе они пользовались уважением. Их счастье омрачало одно: дети, рожденные в этом браке, умирали в младенческом возрасте. После смерти шестого ребенка Шьрыф решил узнать, в чем причина семейного проклятия. По-другому это и не назовешь. Выяснилась история родовой кузни, которая со времен махаджирства оставалась заброшенной. Но о ней Шьрыф ничего не знал. Долги перед ажьирой, как говорят у абхазов, легли проклятием на семью. Вот почему здесь не могло быть наследников.

Чтобы снять проклятие с семьи, Шьрыфу нужно было восстановить ажьиру в Анхуа, перенести ее в Аацы и здесь возобновить моления. Все, что необходимо было, он сделал. И вот она, радость, которой не хватало семье! Через какое-то время у него родился сын, которого назвали Куптой. Но семью вновь постигла беда. Купта совсем молодым погиб под Тихорецком, защищая Родину от фашистского врага. Он там и похоронен. Узнав о гибели единственного сына, умерла и супруга Шьрыфа. А он разозлился на ажьиру, проклял ее и больше в ней не проводил моления…

С тех пор как произошли эти трагические события в семье Шьрыфа Пачалия прошло уже много лет, и ему было, наверное, лет 80, когда судьба решила осчастливить человека, перенесшего много бед и потерь, и послала ему вторую жену, Нунию Габечия. Нунии было 36 лет, когда она с тремя детьми осталась без мужа, который тоже погиб во время Великой Отечественной войны. Женщина очень нуждалась, растить детей одной ей было сложно. Чтобы как-то облегчить судьбу женщины, родственники решили выдать ее за одного молодого парня. Но она не видела его своим мужем. Сказала: «Если уж идти замуж во второй раз, то только за Шьрыфа Пачалия. Вот он, действительно, сможет достойно воспитать моих детей». Шьрыф, хоть уже и был пожилым человеком, но имел хорошее хозяйство, умел работать, поэтому она увидела в нем достойного человека, который смог бы поднять на ноги ее детей. Шьрыф, конечно, о женитьбе уже и не думал, и когда ему сказали о Нунии, он сначала посчитал это безумной затеей. Но волею судьбы через какое-то время Шьрыф и Нуния все-таки поженились.

Нуния уже носила под сердцем ребенка, когда какое-то предчувствие подсказало ее матери пойти к местной гадалке. Та ей предсказала, что у дочери родится сын, но если не восстановить ажьиру, которую ее муж бросил много лет назад, не восстановить моления и не снять с семьи проклятие, то и этот ребенок умрет в младенческом возрасте, как это было с другими его братьями и сестрами… Ажьира была восстановлена. После этого жизнь Шьрыфа заиграла совершенно другими красками. Он об этом уже и не мечтал, но практически на закате жизни стал отцом троих сыновей: Руслана, Беслана и Руфета. Проклятие с семьи было снято.

Счастье семьи и соблюдение традиций

Говорить о том, что за силу имеют наши аныхи и ажьиры, членам семьи Пачалия и мне – не специалисту – сложно. Но эта история подтверждает, что ажьиры и аныхи, действительно, имеют некую таинственную и огромную силу. Иначе как объяснить «месть» ажьиры и снятое проклятие? Поэтому здесь с почтением относятся к празднику Ажьырныщъа, к молению, к абхазским традициям и обычаям. Конечно же, наши традиции и обряды, традиционные абхазские праздники уже давно видоизменились. Время меняет нашу жизнь, но сохраняет основное зерно исконно-абхазских праздников неизменным до сих пор. Так и семья Пачалия идет в ногу со временем, но соблюдает и древние традиции. В селе Аацы на этот праздник собирается вся семья. Это – дети, внуки и правнуки Шьрыфа Пачалия. В один год они режут козленка и петухов, а в другой – только петухов. Как и у всех, в ажьиру не идут невестки и дочери, уже вышедшие замуж, но они тоже, где бы ни находились, молятся в эту ночь за счастье и здоровье родных. Сегодня, слава Богу, ничто не омрачает счастье семьи Шьрыфа Пачалия, которому, если он был жив, было бы 150 лет. Остается только боль за среднего сына – Беслана, который погиб после Отечественной войны народа Абхазии, но и у него есть достойные продолжатели рода. Обряд моления в родовой кузнице проводит его сын Батал, так как именно он сегодня живет в селе в Аацы. Старший сын Шьрыфа живет в Эшере, у него дочь. А у младшего Руфета, который и рассказал всю эту историю, трое детей – Асида, Астамур и Аманда, а также растут внуки и внучки. Все они живут в Сухуме.

Мне было интересно, к какой религии семья относит Ажьырныщъу. Как рассказала Заира Чкотуа, наши традиционные моления и обряды, которые проводятся в ажьире нельзя относить к языческой религии. Не просто так, по ее словам, на местах древних святилищ строились христианские храмы. В них много общего, много схожих черт. И в обрядах, проводимых в ажьире, нет жертвоприношения, то есть козленок и петухи режутся не для снятия грехов. Сердце и печень приносится в ажьиру в знак того, что мы говорим Господу спасибо. Спасибо за то, что живы, здоровы, имеем кусочек хлеба! И просим, чтобы он и в дальнейшем продолжал нам покровительствовать.

Я поинтересовалась у Заиры, как она познакомилась со своим супругом. «Я была студенткой ГИСХа и на выходные собралась домой в Ткуарчал, поэтому пришла на вокзал, чтобы сесть на электричку. На вокзале меня увидел Руфет. Он тоже был студентом (филологический факультет Абхазского пединститута) и на выходные собирался домой в Аацы. Это была наша первая встреча», – поделилась Заира.

Позже я узнала, что Руфет Пачалия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, воевал в Эшерском батальоне под командованием Зураба Кутелия. Награжден орденом Леона.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ