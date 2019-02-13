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ПОЮТ ДЕТИ 13.02.2019

ПОЮТ ДЕТИ

Начальник отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района Тимур Пачулия рассказал о подготовке и проведении полуфинального концерта вокального конкурса «Орфей».

Он сообщил, что концерт полуфинала состоится 14 февраля. «На концерте все участники будут петь дуэтами, но оценки получит каждый исполнитель отдельно. В финале по сумме баллов 5 человек займут призовые места», – сообщил он.

Финал вокального конкурса «Орфей» запланирован на конец апреля.


Номер:  14
Выпуск:  3754
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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