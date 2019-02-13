ХАМСОВАЯ ПУТИНА, ИЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ РЫБЫ

Новости из г.Гагры

В конце декабря 2018 года на территории Абхазии началась хамсовая путина. Первые месяцы сейнеры базировались на территории Очамчырского района, и там осуществлялся вылов рыбы. Потом в количестве 20 единиц они появились у гагрских берегов, в частности в городской бухте, а остальные переместились к Пицунде. По словам председателя Управления федерации рыболовного и охотничьего спорта РА Альберта Бондаренко, вечером, 3 февраля, в районе Гагры сейнеры близко подошли к берегу, почти до 200 метров от него, и стали осуществлять вылов браконьерским способом. Наблюдавшие за ними жители города незамедлительно стали звонить в госслужбы, в первую очередь в Государственный комитет по экологии и охране природы и пограничную службу. Корабли в течение 20-30 минут отошли на дальнюю дистанцию.

Уже 4 февраля нарушения были выявлены на территории Пицундской бухты. Три корабля зашли в пятисотметровую зону, выбросили кошельковый невод и браконьерским способом стали ловить рыбу. Как отмечает Альберт Бондаренко, на место прибыли сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Государственного комитета по экологии и охране природы, правоохранительных органов и представители руководства города Пицунды. Поднявшись на корабли, они зафиксировали в сотках не хамсу, а ставриду и луфаря. Согласно Закону РА о рыболовстве, запрещено ловить ставриду сетью предназначенной для ловли хамсы.

В эти дни в Администрации Гагрского района собрались представители общественности. Здесь же состоялось совещание с участием главы района и местных депутатов, на котором обсуждались вопросы борьбы с незаконным выловом рыбы. Было принято решение написать письмо на имя Президента РА, Премьер-министра и председателей государственных структур, ответственных за этот процесс. В письме, в частности, предлагается за незаконный вылов рыбы увеличить сумму штрафа до сотни тысяч и даже миллиона рублей. Законом же предписан административный штраф в размере трех тысяч рублей. Также в письме есть предложение запретить вылов рыбы на территории Гагрской и Пицундской бухт. Комментируя данный пункт письма, председатель Управления федерации рыболовного и охотничьего спорта РА Альберт Бондаренко сказал, что до сих пор руководствуется Законом о рыболовстве, который был подписан Министерством рыболовного хозяйства СССР в 1969 году. Дело в том, что этот закон не менялся и по сей день. Как отмечает А. Бондаренко, согласно этому закону, на территории Гагрской, Пицундской и Очамчырской бухт улов рыбы в промышленных целях был запрещен круглогодично. Связано это с тем, что на этих территориях есть так называемые зимовальные ямы, куда рыба приходила зимовать, жировать, нереститься. «Почему-то лет пять назад, нарушая существующий закон о рыболовстве, узаконили вылов рыбы на данной акватории моря. И мне неясно, почему некоторые статьи выдергиваются из этого закона и демонстрируются населению, а о некоторых умалчивается», – сказал Бондаренко.

Необходимо отметить, что вылов рыбы осуществляют турецкие сейнеры. Однако они наняты нашими рыбозаводами. Альберт Бондаренко опровергает информацию, бытующую в народе, что якобы Турция вылавливает рыбу у берегов Абхазии для себя.

«Мы надеемся, что сможем донести до владельцев заводов и капитанов кораблей, какие последствия влекут за собой браконьерские способы улова рыбы. Нам необходимо сохранить природу сегодня для нашего будущего завтра», – сказал А.Бондаренко.

Если в дневное время эти нарушения можно заметить, наблюдая за кораблями, то в ночное время это весьма тяжело. Неравнодушные люди, как только замечают близко подходящий к берегу сейнер, сразу докладывают в вышестоящие инстанции, а также фиксируют подход на видеокамеры своих телефонов. Андрей Бондаренко считает, что только совместными силами можно изменить эту ситуацию в лучшую сторону.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрском району

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С одной стороны, на то она и рыба, чтобы ее ловить. Но уже на протяжении пятнадцати лет это происходит не совсем законным путем, и даже варварски. Интересно, что закон Абхазии о рыболовстве существует, и в целом, если его соблюдать, проблем больших не должно возникать ни у рыбаков (сейнеров), ни в обществе или госбюджете.

Дары нашего моря – это богатство, на которое отдельные категории людей смотрят только с позиции сегодняшнего дня. Рыба приносит огромные прибыли. За послевоенные 25 лет, кто может вспомнить отчеты чиновников, как бюджет республики после путины «наполнился» многомиллионными суммами, которые можно было пустить на увеличение пенсий или помощь социально незащищенным гражданам?

При каждой рыбной путине мы сталкиваемся практически с одними и теми же вопросами, которые будоражат общество, дают почву для различных разговоров, тем самым бросают тень на государственных мужей, соответствующие структуры и тех же депутатов. Принимая ранее документы о рыбной ловле, не они ли должны знать, что для недобросовестных команд на сейнерах штраф в три тысячи рублей – это сущий пустяк? Их прибыль (законная, незаконная) в сотни тысяч раз больше. Можно предположить, что такое смелое пренебрежение к нашим законам со стороны некоторых сейнеров допускается только в одном случае – когда они заплатят кому-то, чтобы последние смотрели на их работу в море сквозь пальцы.

Эта схема не нова. Она применялась в Советском Союзе, в Абхазии, и это несмотря на «жесткую» партийно-хозяйственную дисциплину.

В рыночных условиях различные противозаконные схемы чувствуют себя как рыба в воде. Знай себе только вылавливай.

Сегодня руководство страны оперативно внесло в соответствующие нормативные документы о вылове рыбы необходимые изменения. Это должно помочь хоть как-то сохранить дары моря в Абхазии в будущем.

Большая заслуга внесения в документы этих изменений – и наших граждан, которые переживают за республику и не рассматривают ее развитие только через блеск монет.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: экономикаАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА», Юрий КУРАСКУА