ПРОНИКНУТЬ И РАЗРУШИТЬ ИЗНУТРИ

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Война – всегда зло и горе. В древности войны были обычным явлением, и в них верх всегда одерживала физическая сила. Затем, с появлением огнестрельного оружия, многое в военном искусстве изменилось.

Сегодня с наличием у многих стран ядерного и химического оружия принимаются различные конвенции, строгие запреты на их применение, но остается обеспокоенность, что раз «существует ружье, оно когда-нибудь выстрелит».

В последнее время совершенствуются орудия убийства с тихим уничтожением «запланированного противника».

В основе биологического оружия лежат живые организмы. Их поведение во внешней среде бывает непредсказуемым из-за естественного хода их размножения. Нередко они мутируют, чтобы выжить. Ученые, которые занимаются их изучением и берут над ними контроль, способны создать грозное оружие для дальнейших «тихих войн».

Одна пробирка с «такой искусственной лабораторной гадостью» за короткое время или более длительный срок (как запланируешь) может уничтожить половину населения крупных городов мира, где живут миллионы людей. Можно представить, что может натворить такой выпущенный джин.

От катастрофы сдерживает естественный фактор страха – зараженная местность может стать препятствием для использования этой территории, даже если биологическое оружие было успешно применено. А это уже не входит в планы тех, кто его использовал.

Импульс использования биологического оружия был дан во время Второй мировой войны. Японские милитаристы частично использовали его в Монголии, Китае. У людей, помимо внешних признаков, происходили внутренние изменения. Человек становился апатичным, безразличным к своей участи (тем более к своему населенному пункту, стране). Он становился инертным к различным призывам, к необходимости что-то делать. У него исчезало желание сопротивляться. Японские солдаты заходили в противогазах в населенные пункты (с достаточным количеством местных людей) с опущенным вниз оружием.

Об этом стало известно Германии, Великобритании, и они тоже стали проводить исследования по биооружию. Американцы пошли дальше. Они переманили всех лучших ученых на работу за океан. Был создан научно исследовательский центр Кемп Детрик в штате Мериленд. Здесь работало до 4000 человек. Правда, президент Рузвельт приказал делать программы биооружия с целью оборонительных мер.

После Второй мировой войны между США и СССР началось противостояние, масштабы биоразработок увеличились, постепенно переходя в наступательные. В частности, стали делать снаряды с патогенном, вызывающим бруцеллез, туляремию, сап, холеру и болезни зерновых культур.

Для их испытания американцам нужен был полигон. Под предлогом «угрозы» со стороны Северной Кореи и Китая американцы в начале 50-х годов приступили здесь к «работе». Главная задача стояла не приводить местное население (противника) к летальному исходу, а наблюдать, как временно выводятся из строя силы потенциального противника, его средства и технологии. Второй раз биологическое оружие США применили во время Вьетнамской войны с 1967 по 1975 годы. У людей появлялись неизвестные болезни, которые изменяли психологическое и физическое состояние. Запасы продовольствия были исчерпаны. В успешной борьбе вьетнамского народа против США большую роль сыграл СССР, помогая оружием, продовольствием, медициной.

Надо отметить, что Советский Союз, чтобы противостоять стране, ведущей холодную войну против него, занимался аналогичными разработками.

В 1989 году бежавший на Запад ученый одного из институтов В.Пасечник передал их спецслужбам данные, свидетельствующие о том, что СССР имеет продвинутую программу биовооружений.

В Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Украине, Грузии после распада СССР остались огромные производственные могильники и хранилища биологических патогенов. Надо учитывать, что в то время резко снизился уровень обеспечения охраны и безопасности такого опасного лабораторного материала.

В последующие годы США расширили сеть военно-биологических лабораторий в государствах, бывших республиках Советского Союза. Так что не только НАТО стремится окружить Россию и ее друзей, но и такие, на первый взгляд, «невинные» биоцентры.

В Грузии построена лаборатория Лугара, которая осуществляет свою деятельность в секретном режиме и юридически не подчиняется государству, на территории которого располагается.

Для любой работы нужны условия и место, где можно проводить исследования. Для испытаний образцов патогенных микроорганизмов и биологических агентов нужен материал. Логика подсказывает, что его можно найти и в самой Грузии, а лучше всего рядом. Тем более друзья Грузии поставили цель (назло России) и дали слово Тбилиси вернуть им Абхазию. Хочется отметить, что правительство США запланировало в 2019 году увеличить бюджет своих вооруженных сил и стран НАТО (по сравнению с минувшим годом 116 млрд долл.) до 716 млрд дол. Огромная сумма выделяется на лабораторию Лугара для «мирных жизненно необходимых» исследований в области медицины, сельского хозяйства и пр.

Мы уже не раз слышали новости об этой лаборатории и ее деятельности, в том числе и о том, что гибель многих граждан Грузии связывают с их экспериментами.

Наши граждане, которые едут туда лечиться или по другим делам, думают, что это их не коснется. Они забывают, что, пересекая границу с Грузией по р.Ингур или другим путем, они автоматически становятся гражданами Грузии, а значит, все законы этой страны и те же исследования, лечение применяют к ним, как и к остальным гражданам этой республики.

Мы клюнули на байку, что там все делают «бесплатно, хорошо и с вниманием для братьев и сестер из Абхазии». Даже не интересуемся, почему же тогда приходится ездить на лечение не один раз, а потом все равно становится хуже или человек вообще не излечивается? Кто-нибудь из лечившихся там задается вопросом – что за лекарство к нему применяется, какие уколы делают, какую пищу во время лечения ему дают?

Микроорганизмы в пробирке из биолаборатории имеют свойство действовать избирательно по времени, воздействии, достижении необходимого. Выясняется, что большинство жителей Грузии предпочитает лечиться за ее пределами.

Мы создали себе миф, что там медицина на «уровне», и главное – бесплатно. Не хотелось бы, чтобы это заблуждение через несколько лет аукнулось на наших последующих поколениях.

Мы еще не изучили, почему вдруг появилось на наших полях, садах, городских зеленых насаждений много насекомых-вредителей (кстати, «проживавших» в Абхазии всегда), которые пожирают все на своем пути.

Сегодня есть такие технологии, которые позволяют на расстоянии изучать различные процессы в любом месте земного шара.

Войны с различным оружием еще долго будут продолжаться. Но то, что зарождаются новые войны, которые могут принести урон и желаемый результат с помощью «тихих солдат из пробирки», не заметить невозможно. Такая воинская рать проникнуть может везде. Одна из баз для таких солдат расположена рядом, за Ингуром. Желание разобраться с Абхазией у них не проходит.

Юрий КУРАСКУА

P.S. Из иностранных СМИ о развивающихся странах.

Под видом работ по обеспечению качества сельскохозяйственной продукции и деятельности по улучшению эпидемиологической ситуации могут проводиться угрожающие жизни населения рискованные исследования…

…Не исключена возможность под видом помощи установления фактически тотального контроля со стороны иностранных ассоциаций и ведомств над ветеринарной и санитарной службами.

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА