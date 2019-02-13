В ПРИОРИТЕТЕ – АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Интервью с министром сельского хозяйства РА Амираном Какалия

Краткая биография: Амиран Какалия родился в 1971 году в селе Мыку Очамчырского района. Окончил историко-юридический факультет АГУ. Во время Отечественной войны народа Абхазии участвовал в военных действиях в составе моквского батальона «Каскад». Награждён медалью «За отвагу». После войны работал юристом в различных госучреждениях и администрациях. Являлся депутатом Очамчырского районного собрания и председателем Сухумского городского собрания. С 2015 года возглавлял Фонд социального страхования и охраны труда РА, а в июне 2018 года был назначен заместителем министра труда, занятости и социального обеспечения РА. С 30 ноября 2018 года Амиран Какалия – министр сельского хозяйства Абхазии.

Новый министр сельского хозяйства Амиран Какалия намерен изменить вектор развития аграрной отрасли Абхазии, заданный его предшественниками. Такой вывод можно сделать к исходу второго месяца работы главы Минсельхоза РА на своем посту. Амиран Какалия не скрывает своих амбиций и уверен, что АПК еще есть что показать и доказать.

Что мешает развитию агропромышленного сектора экономики страны, о сельскохозяйственной дипломатии, о проблемах тружеников сёл и мелких крестьянских предпринимателей министр рассказал корреспонденту газеты «Республика Абхазия» в своем первом интервью в должности.

– Амиран Георгиевич, недавно я прочитала в прессе о том, что в Советском Союзе, если человека направляли в сельское хозяйство, это считалось ссылкой. Вы уже более двух месяцев как министр, вам не страшно было идти на эту должность?

– Я, пожалуй, не соглашусь с этим. Времена изменились, ситуация поменялась. Сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс является ведущей отраслью экономики Абхазии. Это важная отрасль: есть что доказывать и есть что показывать. У нас серьезные амбиции. Мы являемся аграрной страной, и так как наша экологически чистая продукция пользуется большим спросом за пределами республики, потенциал развития АПК у нас будет значительный.

Относительно выводов о том, что у нас получится, – вернемся к этому позже.

– Назовите основные события во вверенной вам отрасли в 2018 году. Потому что одно дело – говорить, что это будет большим потенциалом, но чем вы будете это доказывать?

– Об этом говорю не только я, но и статистика – надо понимать, что существующие задачи не могли быть поставлены перед отстающей отраслью. Знаковым событием стал рекордный урожай цитрусовых плодов в этом сезоне. Успешно идёт работа и в теплицах по выращиванию томатов. Закладки новых виноградников по выращиванию аборигенных сортов дают неплохие результаты. Налажен выпуск фруктовых джемов на перерабатывающем предприятии в селе Араду Очамчырского района. Абхазские сельскохозяйственные предприниматели производят также вкуснейший асадзбал и аджику, заготавливают высококачественный мёд. Ведь они несколько лет подряд на московской агропромышленной выставке «Золотая осень» получают высшие награды в разных номинациях. И прошлой осенью наша продукция, хоть и в небольшом ассортименте, на выставке была признана лучшей по всем показателям. Особо она удивила всех своей экологической составляющей. Нам необходимо создавать перерабатывающие предприятия в каждом районе, а в дальнейшем, может быть, и в каждом селе, так как сельхозпродукции для её переработки у нас достаточно. Затем можно будет укрупнять производства, объединять сёла. Для этого необходимо разработать Программу по развитию и строительству хотя бы мини-цехов по хранению, переработке и фасовке сельскохозяйственной продукции. Сегодня в Абхазии фруктовые сады, виноградники, плантации субтропических культур и орехов находятся в аренде. Министерство сельского хозяйства арендаторам может оказать посильную помощь. Помощь в создании перерабатывающих предприятий должна быть оказана на государственном уровне. При этом надо четко понимать, что во всем мире сельскохозяйственная отрасль пользуется всесторонней государственной поддержкой, в первую очередь финансовой. Ее объем важен, но необходимо и правильно распределить эти бюджетные деньги, просчитать, какие отрасли нуждаются в поддержке, какие могут сами выходить на рентабельность. Поэтому, естественно, прежде чем распределять финансирование, нужно четко определить рельсы, по которым в дальнейшем поедет агропромышленный комплекс, это и есть основная задача нашего министерства.

– Амиран Георгиевич, но ведь базовыми проблемами отечественного сельского хозяйства являются техническая отсталость, отсутствие эффективных механизмов финансирования. Не так ли?

– Да, нас часто критикуют в СМИ. Судя по всему, часть этой критики – производная от жесткой позиции нашего президента по ряду вопросов, в частности финансирования. Да, многие сельхозпроекты не были реализованы, и миллионы рублей канули в Лету. Не были возвращены кредиты, которые были выданы предпринимателям на различные аграрные проекты. Плохо ведётся работа по восстановлению и закладке цитрусовых плантаций. Неохотно приходят к нам и инвесторы. В Москве во время встреч с руководством Минсельхоза России высказывались различные мнения и по вопросу инвестиций в экономику Абхазии. Было очевидно, что люди готовы вкладывать серьёзные деньги, однако наша внутренняя нестабильность настораживает и сдерживает их. Революционные настроения не должны выходить за рамки политических интересов страны. Любое слово моментально распространяется в интернете. Мы – маленькое государство, и должны быть осторожны в своих высказываниях. Нам необходимо возродить село, иначе можем столкнуться с проблемами в строительстве абхазского государства. Ведь основная часть населения страны проживает в сёлах. И если мы не повернёмся к ним, то у нас возникнут серьёзные трудности.

– Расскажите о Вашей последней поездке в Москву, которая состоялась в декабре по приглашению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

– Встреча с руководителями российского Минсельхоза была продолжением обсуждения важных направлений в работе сельского хозяйства Абхазии, которое началось на встрече в Сочи Владимира Владимировича Путина и Рауля Джумковича Хаджимба. Основными вопросами были: борьба с вредителем – мраморным клопом, программа развития цитрусоводчества и строительство линии по переработке цитрусовых плодов. Российские аграрии были озабочены проблемой распространения мраморного клопа. За короткий период времени он распространился по всей нашей республике. Для решения этой проблемы приняты необходимые меры. Данный вопрос является не только проблемой Республики Абхазия, но и всего мира. Вопрос уничтожения клопа не решить за один день, на это потребуется время. Из-за активного движения товаров и людей мраморный клоп проник с территории Китая в Америку, а затем в Англию и континентальную Европу, а затем уже к нам. В прошлом году к нам приехали представители Россельхознадзора и провели мониторинг ситуации. Эта организация локализовала очаги заражения и объявила карантинные зоны. Применили метод механического уничтожения вредителя. Однако позже мраморный клоп уже из подворий «переселился» на поля и в сады республики. Здесь уже необходимы были химические методы борьбы с ним.

Россия в этом году нам выделяет средства для борьбы с мраморным клопом, но эти деньги идут на формирование гуманитарного груза. Это – ядохимикаты, ранцевые опрыскиватели, ферамоновые ловушки, спецодежда и так далее. Всё это будет поступать к нам поэтапно. Россия нам оказывает серьёзную помощь. В прошлом году мы получим новую технику. Кроме того, возможна и помощь рабочими группами. Однако мы сами должны самоорганизоваться и проводить борьбу с вредителем на нужном уровне. Предстоит большая кропотливая работа. Кроме того, нам будут оказывать помощь и международные организации в этом направлении.

Что касается развития цитрусовой отрасли, то скажу следующее: да, ежегодно выбраковывается некондиционная продукция, так как у нас нет линий по переработке плодов. Но есть нарекания и в адрес руководителей хозяйств. Уход за плантациями не на должном уровне, не ведётся работа по закладке новых сортов цитрусовых. Многие хозяйственники жалуются на недостаточное финансирование, однако дело не только в этой проблеме, а в их отношении к работе и к своему предприятию. Мы хотим от государства получить всё, но и сами должны делать всё для его процветания. Думаю, что на всех руководящих постах и должностях должны быть компетентные и преданные делу люди – с современным взглядом на всё происходящее, привлекательными идеями, здоровыми амбициями и, главное, с желанием честно и добросовестно трудиться.

– Что, с вашей точки зрения, мешает развитию сельского хозяйства в Абхазии?

– Проблемы можно разделить на те, что носят объективный характер, и те, что порождаются людьми.

Нужно ли Абхазии сельское хозяйство? Нужно. Его крах нанесет серьезный ущерб экономике и снизит уровень жизни населения. Ведь продовольственная безопасность является важной частью национальной безопасности. Поэтому недопустимо ориентироваться на сокращение сельскохозяйственного производства в Абхазии. Напротив, его надо сохранять и развивать, хотя конкретные параметры этого развития должны быть вычислены с учетом реальных издержек в различных отраслях экономики. Крах сельского хозяйства неизбежно обернется крахом и торговли. Ученые всего мира единодушно пришли к выводу, что если страна завозит 25 процентов продуктов, значит, она теряет продовольственную независимость. Абхазия может потерять ее. За последние годы импорт продовольственных товаров достиг критической отметки. После того как мы разрушили аграрный сектор сельского хозяйства и отказались от государственного регулирования, очень трудно отыгрывать ситуацию назад. Мы сегодня завозим огромное количество продуктов сомнительного качества.

Климатические и географические условия Абхазии очень подходят для развития сельского хозяйства. Для достижения оптимального уровня окупаемости сельскохозяйственного производства необходимо внедрять современные технологии, которые позволят дать качественный и интенсивный рост всей отрасли без ущерба экологии. Это и является приоритетом сельскохозяйственной дипломатии.

Беседу вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ