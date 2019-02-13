ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

В Сухуме прошла городская предметная олимпиада школьников, в которой приняли участие более 800 учащихся столичных средних школ. Ученики 4, 9, 10 и 11 классов соревновались по 14 предметам.

Начальник Управления образования Людмила Адлейба отметила, что победители по всем предметам уже определены, но окончательные результаты будут объявлены позже. «Завершился второй тур предметной олимпиады школьников, первый тур участники прошли в своих школах. Предметная олимпиада проводится для выявления одаренных детей по тому или иному предмету, поэтому задания составляются на один-два уровня сложнее школьной программы».

Как сообщила Людмила Адлейба, олимпиада проводилась по 14 школьным предметам: абхазский язык и литература для абхазских и неабхазских школ, русский язык и литература для абхазских и неабхазских школ, армянский язык и литература, математика, история, физика, химия, биология, география, английский язык, родной язык и литература для начальной школы и математика для начальной школы. «Задания были составлены в форме тестов, по абхазскому, русскому языку и литературе – небольшие сочинения, по математике – задачи. В основном задания были на логику и смышленость детей», – сказала она.

Награждение победителей городской олимпиады пройдет в столичном Управлении образования. Победители получат грамоты и возможность принять участие в Республиканской олимпиаде.

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс