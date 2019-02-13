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В ДАР МУЗЕЮ 13.02.2019

В ДАР МУЗЕЮ

Национальный банк Республики Абхазия передал в дар Государственному учреждению «Историко-мемориальный музей Н.А. Лакоба» экземпляр памятной монеты «Нестор Лакоба». Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Серебряная монета номиналом 10 апсаров «Нестор Лакоба» серии «Выдающиеся личности Абхазии» приурочена к 125-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля Абхазии. Тираж монеты – 300 экземпляров.


Номер:  14
Выпуск:  3754
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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