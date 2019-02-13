ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР В МОСКВЕ

22 февраля в Чеховском культурном центре в Москве состоится литературно-художественный вечер «Абхазия – моя страна…», посвященный 145-летию со дня рождения народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа и 100-летию выхода газеты «Апсны», созданной поэтом. Об этом сообщила советник Посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.

По её словам, в мероприятии примут участие абхазские и российские поэты и писатели, абхазские студенты московских вузов. На литературном вечере прозвучат стихи поэта, выступят абхазские музыканты, состоится показ документальной хроники о жизни Дмитрия Гулиа из семейных архивов внучки поэта.

Татьяна Гулиа отметила: «Мне приятно, что в Абхазии и Москве будут отмечать эти знаменательные даты. Посол Абхазии в России Игорь Ахба принял решение провести памятный вечер, чтобы абхазская молодежь и российские писатели ближе познакомились с культурой Абхазии и творчеством Дмитрия Гулиа».

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс