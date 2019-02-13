БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил спортсмена из Узбекистана Ахамаджона Инакова на вечере профессионального бокса «Галактическая схватка-3», который проходил в Сочи.

«Мы поднялись на одну весовую категорию выше, но и там мы не собираемся никому уступать. Мы будем показывать конкурентные бои, будем соперничать и претендовать на чемпионские титулы», – сказал абхазский боксер.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул-контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс