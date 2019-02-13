МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала, как ограничительные карантинные мероприятия на КПП «Ингур» в связи со вспышкой свиного гриппа в Грузии повлияли на эпидситуацию в Абхазии.

«Сейчас досматривают только тех, у кого явно видны симптомы заболевания. В целом по республике вспышек свиного гриппа нет, но отдельные случаи регистрируются. Тяжелых больных нет, но есть те, кто попал в больницу из-за несвоевременного обращения. Каким-то образом вирус просочился из России или Грузии, люди болеют. Но серьезной ситуации у нас нет. Карантинные мероприятия, которые были введены на границе, дали свой эффект», – сказала Л. Скорик.

Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией 11 января. Мера была вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека.

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс