НОВОЕ ВЕЩАНИЕ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

В Кабинете Министров Республики Абхазия состоялось совещание по вопросу организации вещания российских телеканалов на территории Республики Абхазия. Участники совещания рассмотрели вопросы технической возможности ретрансляции телеканалов России за счет оборудования РУП «Абхаз-связь», а также вопросы рентабельности предоставления услуг эфирной трансляции телепередач российских компаний абхазскими организациями.

Председатель Государственного управления связи и массовых коммуникаций Лаша Шамба рассказал, что по причине отсутствия единой цифровой эфирной телесети в Абхазии по-прежнему большее количество жителей являются пользователями аналогового телевещания и аудитория заинтересована в трансляции российских телеканалов в общем пакете.

Глава Правительства Валерий Бганба отметил, что организация и должное обеспечение вещания российских телеканалов в Абхазии и их вхождение в бесплатный пакет общедоступных каналов для абонентов аналогового телевидения позволит устранить информационное неравенство в обществе, а также увеличить количество передач в пакете.

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс