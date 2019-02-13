ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Спикера Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерия Кварчия с днем рождения.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Вы много делаете для развития российско-абхазских отношений. Уверен, что взаимодействие Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами.

Желаю Вам успехов и благополучия».

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс