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13.02.2019
Номер: 14
Выпуск: 3754
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Спикера Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерия Кварчия с днем рождения.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Вы много делаете для развития российско-абхазских отношений. Уверен, что взаимодействие Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами.
Желаю Вам успехов и благополучия».
Номер: 14
Выпуск: 3754
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс