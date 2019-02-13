ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерия Кварчия с днем рождения.

Глава государства отметил вклад Валерия Кварчия в укрепление государственности Республики Абхазия и выразил уверенность, что он продолжит деятельность на пользу Родине.

Президент подчеркнул, что важно помнить и с уважением относиться к тому, как в непростое время представители старшего поколения, ветераны национально-освободительного движения, к числу которых принадлежит Валерий Кварчия, отстаивали интересы Абхазии. Он пожелал Валерию Кварчия крепкого здоровья, новых успехов и долгих лет жизни.

Валерий Кварчия поблагодарил Президента за поздравление.

Номер: 14Выпуск: 3754Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс