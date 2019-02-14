ЕСЛИ КРОВЬ ГУСТАЯ

Правила питания

При такой проблеме повышена ее вязкость. А это увеличивает риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Чтобы привести в норму вязкость крови, нужно сбалансировать питание и выпивать не меньше 2-2,5 л воды в сутки.

Вместо соли – морская капуста.

Кровь становится гуще, когда не хватает белков и аминокислот. Поэтому в меню обязательно должно быть мясо (нежирное, индейка или курица), рыба, особенно морская, молочные продукты и яйца. Можно принимать льняное масло или нерафинированное оливковое холодного отжима – по 1 ст. ложке в день. Оно уменьшает уровень плохого холестерина и разжижает кровь.

Морская капуста улучшает усвоение белков, железа и фосфора, снижает уровень плохого холестерина и в результате понижает вязкость крови. Сухую капусту измельчите в кофемолке и добавляйте в пищу вместо обычной соли. Много белка, кальция и магния содержат орехи. В грецких, миндале и кешью есть аминокислота аргинин, благодаря которой снижается свертываемость крови. Каждый день рекомендуется съедать 30 г орехов.

При нарушениях свертываемости крови полезны пророщенные семена пшеницы. В них содержится витамин Е, который усиливает действие противотромботических препаратов. Семена подсушите, измельчите в кофемолке и регулярно добавляйте в любые блюда.

Лук и чеснок разжижают кровь, регулируют уровень холестерина. Каждый день достаточно съедать по половине луковицы или по дольке чеснока.

Укрепляет стенки сосудов и улучшает текучесть крови болгарский перец (достаточно одного в день). Риск образования тромбов снижают помидоры, сок и соусы из них. Полезны также кабачки, патиссоны, тыква, баклажаны, репа, салат, корень сельдерея, стручковая зеленая фасоль, огурцы, свекла. Текучесть крови улучшают дыня, имбирь (его добавляют в готовые блюда), горький шоколад, семечки подсолнуха, овсяная каша, ягоды (черника, клюква, малина, земляника). Продукты лучше употреблять в свежем виде, готовить на пару, запекать, отваривать или тушить. Масло добавлять уже в готовые блюда.

Какие продукты сгущают кровь?

Мясные бульоны, колбасы, копчености, студень, белый хлеб, сливки, чечевица, шиповник, черноплодная рябина, бананы, многие травы – зверобой, валериана, крапива, тысячелистник, кукурузные рыльца, горец почечуйный, поэтому их пьют курсами, а не постоянно.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы