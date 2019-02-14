НА ТРОНЕ

Жизнь предпоследнего короля Египта Фарука I похожа на жизнь сказочного, почти нереального персонажа. Судя по многочисленным воспоминаниям, он только и делал, что ел, предавался любовным утехам и воровал.

Кроме того, король был классическим клептоманом. Одним словом, полный набор пороков, способных довести до низвержения с трона. Что и случилось в 1952 году...

В нашем сознании Египет в первую очередь страна фараонов, пирамид и таинственных мумий. Но так уж вышло, что еще в 1805 году Мухаммед Али, выдающийся политик, основал новую правящую династию. Фарук I принадлежал к ней, он же фактически поставил точку в ее истории – в 1952 году народ, доведенный до отчаяния бездарным правлением, сверг сначала самого короля, а затем и его сына. В Египте был установлен республиканский строй.

Уже одно то, что молодой монарх сразу после коронации по радио обратился с призывом к народу, привело Египет в неистовство. Люди, которые относились к правителю как к высшему существу, вдруг услышали его голос. Это было похоже на то, что разверзлись небеса, а оттуда выглянул сам Господь. Дальше – больше: с первых дней правления Фарук I начал бороться с партией Вафд, лидером национально-патриотического движения. Выходцы из этой партии занимали все самые важные посты в стране и при этом активно сотрудничали с британцами. Но самое главное – они не скрывали, что мечтают сделать Египет конституционной монархией. Королю это не нравилось, и в 1937 году он сместил одного из лидеров Вафд и одновременно премьер-министра ан-Наххаса. А в 1938-м и вовсе распустил парламент, большинство в котором занимали члены этой партии.

Надо сказать, что с самого начала молодой монарх мечтал о лидерстве в панарабском мире – он хотел сделать Египет центром Ближнего Востока и не жалел для этого ни денег, ни энергии. Однако Англия, взяв на вооружение принцип «разделяй и властвуй», всячески этому препятствовала, и довольно скоро Фарук I ощутил всю тщетность своих усилий.

Чтобы стать великим щипачом, король приказал выпустить из тюрьмы Турал знаменитого вора, и тот стал его учителем. Этот прохиндей нашил на костюм колокольчики, и король должен был залезть в карман так, чтобы ни один из них не зазвенел. Мастерство его величества росло с каждым днем, и вскоре он начал воровать на официальных приемах, не боясь быть пойманным и опозоренным. Это продолжалось несколько лет – король крал часы, зажигалки, кошельки, запонки. Дело дошло до того, что однажды он украл часы у самого Черчилля. Правда, когда Уинстон их хватился, Фарук I признался в своем грешке. Черчилль сильно обиделся и потребовал часы вернуть.

18 марта 1965 года экс-король ужинал в одном из римских ресторанов. Это был третий его ужин в тот день. Он съел семь цыплят, устрицы с соусом табаско, глазированный окорок, дюжину печеных картофелин, чашку риса, лобстера, несколько шоколадных эклеров, торт «Захер», выпил две бутылки вина и бесчисленное число чашек капучино. После этого закурил сигару, а потом вдруг выпучил глаза и упал на пол. Организм 45-летнего мужчины не выдержал издевательств над собой.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы