АЛКОГОЛЬ, КОФЕ, РЫБА, КУРЕНИЕ И РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Результаты совместного исследования ученых продемонстрировали как употребление алкоголя, кофе и рыбы, а также курение могут влиять на скорость развития и течения рассеянного склероза. С помощью специальных опросников, касающихся употребления алкоголя, кофе, рыбы и курения оценивались данные 1372 пациентов. Основной оценкой служила длительность достижения состояния, при котором пациент не может без остановки и отдыха пройти без помощи 100 метров и более. У пациентов с началом заболевания частое употребление алкоголя, кофе и рыбы было связано со снижением вероятности развития выраженной инвалидизации, в то же время курение, наоборот, увеличивало риск. В то же время в группе пациентов с изначально прогрессирующими формами рассеянного склероза время достижения выраженной инвалидизации было связано только с употреблением рыбы. При этом употребление жирной рыбы повышало риск развития высокой инвалидизации, а постной – снижало.

По мнению авторов исследования, результаты можно объяснить тем, что алкоголь обладает противовоспалительными свойствами, за счет чего в определенной мере может снижать выраженность воспаления в центральной нервной системе при рассеянном склерозе. Кофеин также может угнетать провоспалительные элементы крови, однако данное действие кофеина изучено недостаточно. Рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые являются мощными природными антиоксидантами. Диета, богатая рыбой, считается более полезной для здоровья. В то же время различия в употреблении жирной и постной рыбы в группе больных с прогрессирующим рассеянным склерозом на сегодня трудно объяснимы.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы