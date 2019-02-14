КАК РАСПУТИН

Музыкант Бобби Фаррелл был единственным мужчиной в знаменитой немецкой группе Boney М. Одной из самых популярных песен группы была композиция под названием «Распутин», в которой рассказывалось о смерти фаворита последней русской императрицы. Бобби Фаррелл во время концертов часто изображал Распутина. 30 декабря 2010 года во время гастролей в Санкт-Петербурге Фаррелл скончался от остановки сердца - в тот самый день и в том самом городе, где умер Распутин.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс