ТЕФТЕЛЬКИ ИЛИ ВАРЕНЬЕ?

Идею написания «Карлсона, который живет на крыше» шведской писательнице Астрид Линдгрен подсказала ее дочь. Однажды Астрид услышала рассказ дочери о том, что иногда к ней в комнату влетает маленький веселый человечек, который прячется за картину, когда входят взрослые. Так на свет появился Карлсон – в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Интересно, что в произведениях Линдгрен нигде не упоминается, что Карлсон очень любит варенье.

В книгах шведской писательницы самые любимые блюда Карлсона – мясные тефтельки и торт со взбитыми сливками.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы