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14.02.2019
Номер: 15
Выпуск: 3755
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ТЕФТЕЛЬКИ ИЛИ ВАРЕНЬЕ?
Идею написания «Карлсона, который живет на крыше» шведской писательнице Астрид Линдгрен подсказала ее дочь. Однажды Астрид услышала рассказ дочери о том, что иногда к ней в комнату влетает маленький веселый человечек, который прячется за картину, когда входят взрослые. Так на свет появился Карлсон – в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Интересно, что в произведениях Линдгрен нигде не упоминается, что Карлсон очень любит варенье.
В книгах шведской писательницы самые любимые блюда Карлсона – мясные тефтельки и торт со взбитыми сливками.
Номер: 15
Выпуск: 3755
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы