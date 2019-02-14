ТАЙФУН КАМИКАДЗЕ

В 1281 году Хубилай – пятый монгольский великий хан, внук Чингисхана, решил покорить Японию. Чтобы перевести свои войска через Корейский пролив, хан задумал возвести мост, равных которому еще не было в мире. Для постройки гигантского сооружения понадобилось десять тысяч судов. Вскоре на выстроившиеся в одну линию корабли был положен деревянный настил, и авангард монгольской конницы отправился по нему в путь. Но тут внезапно налетел тайфун и в мгновение ока уничтожил огромный мост. Этот спасительный тайфун получил в японской истории название Камикадзе – «Божественный ветер». Позже словом «камикадзе» начали называть воинов-смертников. Во время Второй мировой войны камикадзе широко использовались во всех боевых действиях японской императорской армии. Например, летчики-камикадзе направляли свои самолеты на вражеские корабли, а так называемые «бегущие мины» бросались под танки противника.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы