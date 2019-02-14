ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ

Исследователи из нескольких стран провели совместные работы, которые позволили выяснить, что существует ряд продуктов, которые не стоит есть людям, которым уже исполнилось 30 лет.

Это актуально для представителей обоих полов, начиная с этого возраста, даже если они не испытывают каких-либо проблем со здоровьем. Речь идет о целом списке продуктов, от которых стоит отказаться тем, кто заботится о своем здоровье. Ученые отмечают, что после 30 лет у мужчины и женщины начинают появляться мелкие морщинки, которые провоцируются высоким давлением. Избежать этого можно, изменив свой рацион. Так, стоит исключить из рациона готовые супы, требующие только добавления горячей воды, поскольку в них нет практически никаких полезных свойств.

Вторым пунктом в списке продуктов идут хлебобулочные изделия. Если полностью исключить их невозможно, то стоит хотя бы сократить их потребление, поскольку такие продукты в большом количестве могут отрицательно сказаться на фигуре. После 30 лет у людей замедляется метаболизм, и они начинают активнее набирать лишний вес, а число необходимых в день калорий заметно совращается. Стоит не есть слишком много мучного и получится поддерживать фигуру в хорошем состоянии.

Продукты с высоким содержанием сахара также не рекомендуются. К ним относят йогурт. Его стоит есть только натуральный, который не содержит большого количества сахара и разного рода добавок. При этом фруктов и овощей нужно есть больше, поскольку в них содержатся полезные витамины и микроэлементы.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы