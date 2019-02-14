ПРИГОДИТСЯ

ЧТОБЫ справиться с миозитом, аптечную настойку красного стручкового перца смешайте с подсолнечным маслом (1:1) и 2-3 раза в день втирайте смесь в места воспаления.

БОЛЯТ суставы? Каланхоэ (все растение) пропустите через мясорубку. Залейте 0,5 л полученной массы 1 л водки, настаивайте 5 дней. Регулярно втирайте настойку в больные места.

МОЗОЛЬ легко сойдет вместе с корнем, если разварить в молоке чернослив без косточки, приложить его горячим к мозоли и подержать до остывания. И так несколько раз подряд.

ЖИРОВИК рассосется, если приложить к нему размятый лист золотого уса, прикрыть его полиэтиленом и закрепить повязкой. Менять компресс надо каждые 12 часов. Курс лечения –10-15 дней.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы