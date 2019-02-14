ДВЕ ЖАННЫ

Этот удивительный и страшный случай произошел в 1992 году. Мэрия города Руана заказала художнику Рене Шарбонно написать картину в честь народной героини Жанны д'Арк. Девушку следовало изобразить в момент гибели на костре. Художник долго искал подходящую модель, но ни одна, по его мнению, не походила на легендарную Деву, спасшую Францию. Наконец, он нашел модель, отличавшуюся удивительным сходством со всеми изображениями Жанны д’Арк. По странному совпадению, модель, студентку Сорбонны, тоже звали Жанна. Девушка обрадовалась такому лестному предложению и стойко вынесла долгие часы позирования. Картину вывесили в зале заседаний мэрии, и все зрители были поражены удивительной выразительностью полотна – Жанна д’Арк выглядела на нем как живая. Но вскоре произошла трагедия. Натурщица работала в университетской лаборатории, и там взорвались химические реактивы. Начался пожар, и девушка сгорела заживо.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы