Поздней весной 1957 года нас, второкурсников, собрали в актовом зале Военмеха и объявили, что на ближайшие несколько месяцев мы добровольцами отправляемся на целину, в подшефную Ленинграду Кокчетавскую область Казахстана.

Освоение целинных земель на востоке Российской империи началось еще на рубеже XIX-XX веков. Мощным толчком для этого послужило открытие Транссибирской железнодорожной магистрали. А в 1950-х годах о целине вспомнили не от хорошей жизни: уже много лет советская страна, бывшая некогда житницей Европы, покупала зерно у ненавистных буржуев. Вынести этого трепетная душа тогдашнего генсека Хрущева никак не могла. После некоторых споров в Кремле было решено: будем пахать целину!

Сразу же шефство над целиной и всем, что с ней связано, принял Ленинский комсомол. Со всех концов огромной страны в целинные районы потянулись эшелоны. Кто-то ехал в обычных пассажирских вагонах, кто-то в теплушках, а кто-то и в вагонах с зарешеченными окнами. Контингент будущих новоселов-целинников был весьма пестрым. Прибывали целые воинские подразделения, были недавние солдаты, закончившие срочную службу и поверившие в радужные перспективы целинной жизни, а также недавние обитатели ГУЛАГа – «зеки». Немало было и настоящих добровольцев, покинувших свои прозябающие в полунищете колхозы средней полосы России. Встречались и романтики – искатели приключений. Из крупных городов на целину выселялись хулиганы, проститутки и иной нежелательный для городов элемент. В осваиваемых регионах практически отсутствовала инфраструктура: не было ни дорог, ни зернохранилищ, ни ремонтных баз. Вся кампания проходила в форме борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть, порою в буквальном смысле. Немало людей гибло еще в начале эпопеи: трактора и машины проваливались под лед при форсировании незнакомых рек, люди замерзали в палатках, разбитых в голой степи, гибли в многочисленных техногенных авариях. Опыта не было, людей не хватало, особенно в страду. Тогда к оседлым целинникам присоединялись десятки тысяч сезонных работников. Вспомнили и о студентах.

В начале июня 1957 года мы, только что закончившие проведенную в ускоренном порядке сессию за четвертый семестр, разместились в ожидавшем нас на запасных путях станции Московская-Товарная эшелоне. Состав состоял примерно из двух десятков так называемых теплушек. В каждой – нары человек на 20, соломенные тюфяки. В пути пробыли восемь или девять суток. Наш эшелон (как и сотни аналогичных) находился под эгидой военкоматов. Кормили нас военные в пунктах питания, развернутых на крупных станциях, на путях которых порой скапливались десятки эшелонов. Все они, страшно похожие друг на друга, двигались вне всякого расписания, что становилось причиной (а иногда и сознательным поводом) для того, чтобы отстать от своего поезда.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы