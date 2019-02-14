ПЕРЕДАНА ЛИТЕРАТУРА

В Сухумском «Доме Москвы» состоялась передача учебно-методической литературы по русскому языку, культуре и истории России представителям русских общин и Погрануправления ФСБ РФ в РА. Акция организована в рамках реализации программы Правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Финансовая субсидия на поставку учебно-методической литературы выделена Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Директор «Дома Москвы» Зоя Баутина отметила, что поддержка и продвижение русского языка за рубежом требует соответствующего ресурсного обеспечения. «В Абхазии проживает достаточно большое количество русскоязычного населения. Обучение детей основам русского языка, письма и культуры русской речи, истории России является важной и неотъемлемой частью сохранения этнокультурных корней и упрочения связи с Россией», – сказала Баутина.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс