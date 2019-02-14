ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Аппаратом полномочного представителя Президента РА по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам осуществлена доставка в Абхазию гуманитарного груза на сумму более шести миллионов рублей. Об этом сообщил помощник полномочного представителя Александр Фомин.

Гуманитарный груз пополнили: вакцины для детей, инсулин, расходные материалы для Министерства здравоохранения РА, тренажеры для Ассоциации «Инва-Содействие», предназначенные инвалидам-спинальникам, а также препараты и расходные материалы для лечения больных СПИДом в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Как подчеркнул Фомин, в 2019 году Аппарат полномочного представителя Президента РА по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам планирует наращивать ввоз гуманитарных грузов для нужд населения Республики Абхазия.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс