НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Прошло 25 лет, как закончилась Отечественная война народа Абхазии, и медали нашли своих героев – медиков, чей самоотверженный труд, граничащий с самопожертвованием, позволил спасти сотни жизней раненых в стенах Новоафонского монастыря, где располагался военный госпиталь.

За проявленное мужество, патриотизм, самоотверженный труд по спасению жизней раненых решением Государственной комиссии по наградам, Указом Президента РА Р.Хаджимба были награждены высокими государственными наградами – медалями «За отвагу» (УП РА за №294 от 3.10.2018г.) и медалями «За Победу» (УП РА за №270 от 24.09.18г.) работники Новоафонского военного госпиталя.

В конференц-зале Национального онкологического центра города Сухума состоялось вручение государственных наград, которое прошло в торжественной обстановке. Награды вручил главный врач НОЦ – Аргун Лев Заабетович, являвшийся в период ОВНА 1992-93 гг. начальником медицинской службы фронта Афоно-Сухумского направления и Новоафонского военного госпиталя.

Награжденные:

1. Косян Грач Ервандович

2. Карапетян Вачик Вачикович

3. Косян Антраник Вагаршакович

4. Серетиди Савели Георгиевич

5. Волгин Теймураз Юрьевич

6. Смирнова Джемма Николаевна

7. Харабуа Заира Радионовна

8. Хашиг Владимир Леонидович

9. Пак Лев Валентинович (посмертно)

10. Манукян Надежда Вазгеновна

11. Ермачкова Светлана Ивановна

12. Ласария Магнета Дмитриевна

13. Симсим Манана Уричовна

14. Каракян Людмила Георгиевна

15. Дагдаверян Марина Левоновна

16. Хупория Роза Дмитриевна

17. Бения Ульяна Платоновна

18. Ампар Сусанна Константиновна

19. Хагуш Римма Алексеевна

20. Папба Римма Ивановна

21. Ревина Валентина Николаевна (посмертно)

22. Чалмаз Галина Заканбеевна

23. Аргун Изольда Васильевна

24. Адлейба Хима Султановна

25. Матуа Людмила Георгиевна

26. Пилия Элеонора Тачьевна

27. Чугба Эмма Касовна

28. Кобахия Рита Алексеевна

29. Григорьева Алла Михайловна

30. Акиртава Мимоза Хаитбеевна

31. Шахмурадова Зинаида Васильевна

32. Капикян Зоя Алексеевна

33. Адлейба Мзия Андреевна

34. Купалба Лариса Багратовна

35. Карагозян Амалия Саркисовна

36. Гурзания Роман Александрович

37. Джинджолия Нурби Викторович

38. Мукба Мирольда Алексеевна

39. Хагба Людмила Владимировна

40. Татулян Эрикназ Багдасаровна

41. Папазян Дзагик Александровна

42. Сакания Илико Юрьевич (посмертно).

Фото В.ПОПОВА

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.