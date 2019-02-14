Виталий Габния – председатель РПП «Апсны»: «МЫ – ПРОВЛАСТНАЯ ПАРТИЯ И ЗАНИМАЕМ СВОЮ НИШУ В ПОЛИТИКЕ»

Политические дискуссии

Сегодня мы ведём беседу с экс-вице-президентом Республики Абхазия Виталием Викторовичем Габния, который недавно возглавил Республиканскую политическую партию «Апсны». Виталий Габния является одним из молодых политиков. Он – типичный представитель среднего класса самостоятельных людей принципиально нового, другого поколения абхазов. Именно он начал процесс объединения людей с привлечением молодых в большую политику не без учета конфликта поколений.

– Виталий Викторович, Вас можно поздравить с возвращением в политику?

– Из общественной жизни, как и из политики, я не уходил. Ушел с занимаемого поста в силу сложившихся обстоятельств, не мог позволить себе по известным причинам оставаться «картонным» вице-президентом в виртуальной вертикали власти, там, где от меня ничего не зависело. Должность вице-президента не наполнена содержанием. В рамках вверенных мне государственных комиссий, где мои полномочия были определены, я всё же смог провести системные преобразования в области получения лимитов по линии Россотрудничества для поступления в ведущие вузы России, а также в работе комиссии по определению группы инвалидности нашим ветеранам и выплате пенсий. Принципиально изменил подход к присуждению государственных боевых наград, к работе комиссии по гражданству. Всего я курировал семь госкомитетов, каждый из которых был преобразован либо создан впервые. Кроме этого, каждый день я вёл прием граждан, старался помочь людям. Поддерживал множество творческих начинаний нашей молодежи, спортивных мероприятий за счет внебюджетного финансирования. Самое ценное, что я вынес за время государственной службы, – это бесценный опыт. Если же говорить о должности вице-президента, то ее нужно либо усилить, либо упразднить.

– Каковы Ваши взгляды сегодня, реалии, перспективы, страхи, опасения?

– В политике, как и в общественной жизни, я завязан крепко, слишком много обязательств. Еще со школьной скамьи вёл активную общественную работу, а в политике я без малого 16 лет. На сегодняшний день реалии таковы, что ни у кого не осталось иллюзий к окружающим нас персоналиям. Мы знали людей, которые ранее были в оппозиции. Многие из них были идейными, стремились прийти к власти с чистыми помыслами. Но, придя во власть, не каждый справился с искушением, на идейных позициях остались далеко не все. Теперь мы знаем наших соратников и в той, и в этой ипостаси. Мы знали людей, которые были властью без малого 10 лет, теперь же они находятся в оппозиции. Знаем, какими они были конъюнктурщиками во власти и какими праведниками стали сейчас, будучи в оппозиции. В результате нет у нас иллюзий относительно этих личностей, поскольку за последние 15 лет все себя проявили. Проблема в том, что даже если убрать полюсную конкуренцию политических сторон, то не наберётся одна полновесная профессиональная команда патриотов-управленцев. Собрать команду на разделении – вовсе не представляется возможным при наших незначительных ресурсах. Объективно на сегодняшний день нет чистых сторон, только личная репутация является определяющей. Однако наша политическая культура такова, что даже личная репутация не берется во внимание. Хороший управленец или плохой, профпригоден или нет значения не имеет. Определяющим является «свой» или «не свой», тот, на котором завязаны личные интересы. Отсюда шельмование всех против всех, чистота помыслов не в тренде. Потребительское состояние общества концентрированно проявляется на интернет-сайтах и медиа-площадках. Определяющим является «личное», нет общих интересов, целей и задач.

– Виталлий Викторович, расскажите о партии «Апсны», из кого она состоит, каковы её цели и задачи?

– Республиканская партия «Апсны» – молодая организация, ей около 2 лет. Какие цели преследовались нами при создании этой организации? В капиталистической системе ценностей, которая сегодня взята за основу, самые непотребные качества человека делают его наиболее успешным, особенно в стадии накопления начального капитала. Власть для такого рода людей будет всегда являться главной целью личной наживы и обогащения. Но поскольку чуждая нам система частично купируется нашим традиционализмом, внутренними установками и патриотизмом, такими людьми являются, слава богу, далеко не все. Другими словами, во власти есть люди, которые хотят обокрасть государство «на входе», то есть с самого начала прихода к власти, и те, которые готовы двигать страну вперед, давая надежду на перспективу. Проблема в том, что люди второй категории, нацеленные на результат, все как один индивидуалисты. В этом они проигрывают казнокрадам, которые объективно лучше организованы, а значит, более успешны. Мы, будучи частью власти, задались целью собрать в рамках единой организации людей во власти, соответствующих второй категории, индивидуалистов без репутационных издержек, объединив в команду с чувством локтя и плеча, тем самым став конкурентноспособными. К сожалению, не все проявили понимание при создании РПП «Апсны», но всё же нам удалось соорганизоваться. Чтобы не быть голословным, назову некоторых членов Политсовета: министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр и замминистра иностранных дел Даур Кове и Одиссей Бигвава, председатель Комитета и зампредседателя по молодёжной политике Теймураз Квеквескири и Дамей Чанба, представители таможенного комитета Беслан Губаз и Руслан Инапшба, зампредседателя Торгово-промышленной палаты Астамур Гагулия, депутаты Парламента Абхазии Вианор Бебия и Левон Галустян. Кроме того, партия собрала ещё людей знаковых и самодостаточных с активной гражданской позицией вне власти, среди которых ветераны войны, банкиры и бизнесмены.

– Являются ли уставные документы партии прогрессивными?

– В организации состоит более тысячи человек, интересы которых представляет Политсовет, состоящий из 45 членов. Должность председателя является технической, он наделяется правом озвучивать решения Политсовета. Председатель выбирается не съездом, что является громоздкой процедурой, а Политсоветом, и выбирается на полгода с предоставлением возможности проявить себя. По окончании полномочий председатель отчитывается за выборный период, в результате отчета Политсовет принимает решение о переназначении на следующие шесть месяцев, либо о выборе нового председателя. Смена может происходить и по собственному желанию. Все вышесказанное является весьма прогрессивным нововведением, быстрым и гибким.

– Виталий Викторович, на какой платформе стоит партия: властной, центристской, оппозиционной?

– В Абхазии центристских партий нет. Мы – провластная партия и занимаем свою нишу в политике. В то же время наша организация является абсолютно самодостаточной, свободной в своих предпочтениях. Она не создавалась под конкретного человека. Последняя инстанция в принятии решения – мы сами. За себя как председателя могу сказать, что никто меня в спину не толкает, опираюсь на свои принципы и мнение соратников по партии. Говорить о том, кого партия поддержит на предстоящих президентских выборах, сегодня рано. Никто в публичном поле о себе пока не заявил, вопрос вынесем на повестку не ранее регистрации кандидатов в президенты. Главное – пройти предстоящие выборы достойно, а для этого нужно успеть заложить механизмы баланса и компромисса.

– А в чём, на Ваш взгляд, заключается баланс и компромисс?

– 19 апреля прошлого года партия «Апсны» провела второй съезд, на котором были обозначены стратегические цели и задачи, в частности, конституционные реформы, о которых так много говорят в преддверии выборов, но замалчивают в межсезонье. Мы подняли вопрос баланса за полтора года до выборов, чтобы успеть реализовать его ко времени. Провели консультации с другими политическими партиями – «ФНЕА», «Единой Абхазией», «Амцахара». Приглашали их представителей на круглые столы, согласовывали позиции. В целом общее понимание присутствует, даже пришли к некоторому результату.

Многие из нас опасаются президентских выборов 2019 года, переживают, как бы некоторые процессы не вышли за рамки правового поля. Наша политическая культура желает быть лучше. Существует вероятность, что ни одна из сторон не признает результатов выборов в случае проигрыша, и тогда последует вывод людей на улицу. В нашей системе не заложены механизмы компромисса. Вспомните выборы 2004 года. Этот кризис удалось нейтрализовать на основе достигнутой договоренности, то есть компромисса Багапш – Хаджимба, президент – вице-президент. Однако компромисс оказался условным.

– Виталий Викторович, в чём состоит суть предлагаемых Вами реформ?

– Суть предлагаемых реформ состоит в том, чтобы усилить должность Премьер-министра. Президент является главой исполнительной власти, должность Премьера является промежуточной. Функции контроля над деятельностью Кабинета Министров необходимо передать Парламенту, прописав участие Президента в определенных случаях, который является гарантом Конституции. Президент сосредоточивается на строительстве национального государства, вертикали власти с главами администраций, силовом блоке, армии, внешней политике. Премьер-министр самостоятелен в вопросах хозяйствования, подотчётен Парламенту. Закладывается механизм компромисса политических сторон. Каждая из сторон несет обязательства в своей зоне ответственности. Мнение об объединении народа путем слияния политических сторон является популистским. В основе модернизации политической системы – конкуренция политических сторон, каждой из которых предоставляется возможность проявить себя в деле вне площадной демократии. Взаимные обвинения загнали нас и могут привести к беде. Оппозиция оправдывает свои кратные площадные митинги событиями 27 мая по принципу индульгенции на беспорядки! 27 мая был не лучшим днем в новейшей истории Абхазии, как и те бескомпромиссные решения экс-президента вопреки мнению критического большинства в народе, послужившего катализатором к волнениям. Не лучшими были и попытки оппозиции перевести майский прецедент в систему. Вспомним гибель правозащитницы Тамары Шакрыл при штурме Администрации Президента в 2004 году, когда на кадрах хроники пили шампанское из горла, размахивая флагами из окон Администрации Президента. Как подъезжали к дому Первого Президента, великого Владислава, уже больного, отмечая над ним «победу». Вспомним 6 июля, когда толпа атаковала здание МВД и чуть не сожгла режимный объект. Вспомним 15 декабря 2017 года, зимнюю попытку очередного взятия здания Администрации, и только большой людской противовес отвел беду от страны. Сегодня нет чистых сторон, как и задела прочности нашей государственности. Нам всем пора остановиться. Но для конкуренции политических сторон нет предпосылок без модернизации политической системы. Поэтому наша партия «Апсны» провела предварительные консультации с другими партиями, закрепив промежуточный результат. Наши предложения мы намерены согласовать с Президентом, и вместе другими политическими силами вынести на обсуждение в Парламент до наступления предвыборной кампании. Нужно успеть. Не заложим механизмы баланса и компромисса – рассчитывать на результат не придется.

– Виталий Викторович, что всё же делается не так для наведения порядка и возрождения экономики страны?

– Вопрос экономики в череде проблем является последним, который решается. Во-первых, ни одна страна не поднималась без опоры на силовые блоки и их модернизацию. Во-вторых, необходимо кратно усилить внутреннюю финансовую дисциплину, навести порядок на государственных границах. Для привлечения инвесторов нам нужен порядок на улице, в финансовой сфере, в законодательной поддержке, во всем. Только затем мы перейдем к решению вопросов, связанных с экономикой. Экономика, говоря простым языком, – это понимание, на чём Абхазия может заработать деньги. Решения могут быть нетривиальными: на реперных точках банковских продуктов, биткойнах, игорном бизнесе закрытого типа и т.д. Но будучи субтропической страной, рядом с континентальной Россией, в первую очередь, на курортах и сельском хозяйстве. Аграрный сектор становится рентабельным по мере наведения порядка, пресечения контрабандного груза на границе с Грузией. На сегодняшний день местный аграрий не способен произвести продукт, конкурирующий с контрабандным товаром – при высоких банковских кредитах и уплате пошлин. В курортной сфере Абхазия не может зарабатывать на массовой дешевизне «двухзвездочного» сервиса. В течение года страну посещают около полутора миллионов низкобюджетных туристов. Курортного сбора, как в сопредельном Краснодарском крае (Сочи), мы не практикуем. По завершении сезона средств в казне остается немного. Обветшалая инфраструктура, которая не выдерживает пиковых нагрузок, также требует средств на восстановление. Кроме того, на латание дорог уходят десятки миллионов рублей, поскольку дороги у нас большей частью состоят из высотных эстакад. Больших нагрузок не выдерживают энергетика, подземные коммуникации и т.д. Рассчитывать на финансовую поддержку России нам нельзя, ей самой тяжело из-за санкционной войны. Абхазия не может дать суверенные гарантии инвесторам, поскольку мы не являемся эмиссионной зоной. Нам не хватает денежной массы, ликвидности для своевременного погашения обязательств перед населением. Обеспечением может послужить российская финансовая поддержка. Скажем, Россия на какой-то год заложила в качестве поддержки Абхазии несколько миллиардов рублей. Мы в эквиваленте на ту же сумму производим апсары с параллельным хождением их в стране наравне с рублем. Обеспечением апсара послужит рубль, один к одному с обменом в любом из банков страны. Наличность в республике возрастает вдвое, что оживит экономику. Главная функция государства, помимо принуждения к порядку, – обеспечение длинных банковских кредитов под малый процент. Иначе никакого развития и улучшения благосостояния местного населения ждать не приходится. Мы не сможем подняться без кредитного портфеля со стороны России, являющейся единственным окном наших возможностей. Мы самостоятельно должны предложить концепцию развития нашего государства, при формировании которой не можем не учитывать интересов России и Абхазии, основанных на взаимном доверии. РФ снимает множественные вопросы социального характера, является гарантом нашего суверенитета. Вопросы безопасности являются главным условием для развития экономики, условием привлечения экономических резидентов, капитала в страну. Абхазия во всём черкесском мире единственная страна, которая обладает статусом суверенного государства, и ее народ живёт на своей исторической земле. Это – абсолютная ценность, которую нужно сберечь. В мире двадцатимиллионные народы не имеют своей государственности, а культура многих народов ушла в прошлое. Абхазы и сегодня существуют, сумев сохранить свой язык и идентичность. Главная из угроз государственной суверенности сегодняшнего дня заключается в отсутствии финансовой самодостаточности. Мы не сможем наполнить содержанием наш суверенитет, ничего не предлагая со своей стороны, не принимая нестандартных решений.

Беседу вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ